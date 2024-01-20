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台中爆紅「樂葵」鐵板燒插旗信義區　1460元吃龍蝦等7大夢幻食材

▲「樂葵法式鐵板燒」前年底在台中創立，一開店就爆紅，不但開設台中二店，今（20）日也進軍台北信義區，標榜1,460元能吃到龍蝦、美國牛排、活鮑魚、大干貝等七種夢幻食材。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「樂葵法式鐵板燒」前年底在台中創立，一開店就爆紅，不但開設台中二店，今（20）日也進軍台北信義區，標榜1,460元能吃到龍蝦、美國牛排、活鮑魚、大干貝等七種夢幻食材。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台中宴會餐飲龍頭新天地，前年創立的「樂葵法式鐵板燒」，在台中標榜1,460元的價格為顧客提供包含龍蝦、活鮑、干貝、美國牛小排等七種夢幻食材，一開店就爆紅，天天客滿，不但迅速在台中開設二店，也進軍台北插旗信義區，進駐微風南山5樓，今日盛大開幕。周邊500公尺內，還有「初魚鐵板燒」、「明水然.樂」，三家鐵板燒客單價都落在1千多，信義區中高價位的鐵板燒之戰，即將展開。

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樂葵鐵板燒提到，鐵板燒在市場上的規模達到近百億元，其中售價超過千元的中高端鐵板燒佔據了約50億元的市場份額。而「樂葵法式鐵板燒」與大部分中高檔鐵板燒一樣，採用「無菜單料理」模式，能大幅減少食材耗損。此外，秉持著本業就是專精宴會餐飲，因此能透過集中採購策略，成本降低。再加上「預付制」則減少了客戶未到場的情況，使人力資源得到更有效的配置，而「同步開桌」則最大化了服務效率。以這些策略降低成本，從而創造出高性價比。副總林國威也不諱言：「我們利潤真的比其他同業來得低，所以要追求高客座率，才有賺錢的可能。」

▲樂葵鐵板燒台中已有兩家分店，又進軍台北信義區，進駐微風南山，今日正式開幕。（圖／樂葵鐵板燒提供）
▲樂葵鐵板燒台中已有兩家分店，又進軍台北信義區，進駐微風南山，今日正式開幕。（圖／樂葵鐵板燒提供）
此次揮軍台北，「樂葵法式鐵板燒」斥資3000萬元，打造極致奢華的用餐環境，其富麗堂皇的設計和大理石桌面，以及價值百萬元的定制款吊燈等。並主打只要每人1460元，就能吃到龍蝦、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、日本鰤魚、宜蘭櫻桃鴨胸和美國Prime牛小排等七大夢幻食材。並幫榜於傳統鐵板燒的精髓集合法式經典醬汁。

菜單中以「法式奶蓋魚白湯」揭開序幕，再以「玉米濃湯干貝溫沙拉」做為開胃前菜，現煎可生食級北海道干貝，搭配玉米濃湯醬與生菜，清爽卻香甜。還有「炙燒青甘 辣根奶油起司醬」，以法式料理中辣根是重要的香料適合搭配先煎後炙燒的當季魚肉，引出其中鮮美。

▲「玉米濃湯干貝溫沙拉」屬於開胃前菜，用上了北海道M級干貝。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「玉米濃湯干貝溫沙拉」屬於開胃前菜，用上了北海道M級干貝。（圖／記者葉盛耀攝）
「日本蠔魚子蕈菇 海膽荷蘭醬」特選瀨戶內海播磨灘牡蠣，以橄欖油加麵粉來煎烙表層鎖住鮮味，佐上荷蘭醬，酸香更顯鹹鮮海味。「南非活鮑 松露波特醬」是將南非活鮑加入白蘭地燜煎，搭上波特松露醬，以高溫煎到質地恰到好處的鮑魚，口感柔嫩，甜味也同樣相當出色。

▲「日本蠔魚子蕈菇 海膽荷蘭醬」是將生蠔搭配帶點酸味的荷蘭醬，酸香爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「日本蠔魚子蕈菇 海膽荷蘭醬」是將生蠔搭配帶點酸味的荷蘭醬，酸香爽口。（圖／記者葉盛耀攝）

龍蝦則非常見的波士頓龍蝦，而是特選加勒比海激流海域龍蝦做成「加勒比海龍蝦 卡菲醬」，加上白酒燜煎的龍蝦，煎烙時就已噴香誘人垂涎，搭著巴黎卡菲醬上桌，並撒上酥脆櫻花蝦鬆，提鮮且增加口感，帶出鮮味溫潤的多層次風味。

▲「加勒比海龍蝦 卡菲醬」吃得到活龍蝦肉以高溫鐵板煎烙出的美味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「加勒比海龍蝦 卡菲醬」吃得到活龍蝦肉以高溫鐵板煎烙出的美味。（圖／記者葉盛耀攝）
主菜牛排未上前，還有另一道排餐「法式鴨胸 苦甜巧克力橙汁醬」，嚴選飼養75天宜蘭櫻桃鴨，鴨皮煎到金黃焦脆，煎好後還需靜置讓鴨肉多汁不柴，醬汁則以58%苦甜巧克力為基底，搭上蜜漬百里香柳橙，滋味獨特。

▲「法式鴨胸 苦甜巧克力橙汁醬」中的鴨胸，皮脆肉多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「法式鴨胸 苦甜巧克力橙汁醬」中的鴨胸，皮脆肉多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」則是選擇美國安格斯PRIME牛小排，同樣需鐵板高溫處理後經過靜置，肉汁香濃甘甜，軟嫩中又略有嚼勁，可簡單佐馬爾頓海鹽提鮮。另外，大食量者怕吃不飽，師傅還會現做牛筋炒飯。而最後甜點則是以有視覺效果、冬季專屬的「法國吐司火焰草莓干邑香橙甜酒醬」作尾，滋味酸甜香濃。

▲「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」吃起來香甜多汁，富有肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」吃起來香甜多汁，富有肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
信義區內除了樂葵鐵板燒，新光三越信義新天地A9內也有「初魚鐵板燒」，能以1,800元的價格品嚐到日本進口的海鮮食材和高性價比的美食體驗。另外，遠東百貨信義A13內也有樂多多集團旗下「明水然.樂」，強調以簡單調味和精緻烹飪技術來彰顯食材原始風味，以1,600元的價位提供融合時令鮮魚、野生活龍蝦和日本A5和牛。三大無菜單鐵板燒，將決戰信義商圈。

▲初魚鐵板燒同樣主打高CP值，受到消費者歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲初魚鐵板燒同樣主打高CP值，受到消費者歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）

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