台中爆紅「樂葵」鐵板燒插旗信義區　1460元吃龍蝦等7大夢幻食材

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此次揮軍台北，「樂葵法式鐵板燒」斥資3000萬元，打造極致奢華的用餐環境，其富麗堂皇的設計和大理石桌面，以及價值百萬元的定制款吊燈等。並主打只要每人1460元，就能吃到龍蝦、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、日本鰤魚、宜蘭櫻桃鴨胸和美國Prime牛小排等七大夢幻食材。並幫榜於傳統鐵板燒的精髓集合法式經典醬汁。
菜單中以「法式奶蓋魚白湯」揭開序幕，再以「玉米濃湯干貝溫沙拉」做為開胃前菜，現煎可生食級北海道干貝，搭配玉米濃湯醬與生菜，清爽卻香甜。還有「炙燒青甘 辣根奶油起司醬」，以法式料理中辣根是重要的香料適合搭配先煎後炙燒的當季魚肉，引出其中鮮美。
「日本蠔魚子蕈菇 海膽荷蘭醬」特選瀨戶內海播磨灘牡蠣，以橄欖油加麵粉來煎烙表層鎖住鮮味，佐上荷蘭醬，酸香更顯鹹鮮海味。「南非活鮑 松露波特醬」是將南非活鮑加入白蘭地燜煎，搭上波特松露醬，以高溫煎到質地恰到好處的鮑魚，口感柔嫩，甜味也同樣相當出色。
龍蝦則非常見的波士頓龍蝦，而是特選加勒比海激流海域龍蝦做成「加勒比海龍蝦 卡菲醬」，加上白酒燜煎的龍蝦，煎烙時就已噴香誘人垂涎，搭著巴黎卡菲醬上桌，並撒上酥脆櫻花蝦鬆，提鮮且增加口感，帶出鮮味溫潤的多層次風味。
主菜牛排未上前，還有另一道排餐「法式鴨胸 苦甜巧克力橙汁醬」，嚴選飼養75天宜蘭櫻桃鴨，鴨皮煎到金黃焦脆，煎好後還需靜置讓鴨肉多汁不柴，醬汁則以58%苦甜巧克力為基底，搭上蜜漬百里香柳橙，滋味獨特。
「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」則是選擇美國安格斯PRIME牛小排，同樣需鐵板高溫處理後經過靜置，肉汁香濃甘甜，軟嫩中又略有嚼勁，可簡單佐馬爾頓海鹽提鮮。另外，大食量者怕吃不飽，師傅還會現做牛筋炒飯。而最後甜點則是以有視覺效果、冬季專屬的「法國吐司火焰草莓干邑香橙甜酒醬」作尾，滋味酸甜香濃。
信義區內除了樂葵鐵板燒，新光三越信義新天地A9內也有「初魚鐵板燒」，能以1,800元的價格品嚐到日本進口的海鮮食材和高性價比的美食體驗。另外，遠東百貨信義A13內也有樂多多集團旗下「明水然.樂」，強調以簡單調味和精緻烹飪技術來彰顯食材原始風味，以1,600元的價位提供融合時令鮮魚、野生活龍蝦和日本A5和牛。三大無菜單鐵板燒，將決戰信義商圈。