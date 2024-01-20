T1／卡森斯來台首戰無緣對決前隊友布拉！台鋼獵鷹將祭出包夾戰術
前NBA球星、4屆全明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），將在今（20）日下午2點迎來台啤雲豹首秀，對手台鋼獵鷹也在今（20）日透露，卡森斯在NBA國王時期的隊友布拉因傷不會出戰，將由230公分的長人德古拉主防卡森斯，且將祭出包夾戰術來限制卡森斯。
記者吳政紘/綜合報導
台鋼獵鷹代理主帥林育正透露，「因布拉腳傷未痊癒，將派出德古拉主防卡森斯，但考量到卡森斯擁有NBA實力，個人進攻能力出眾，一對一情況下恐無法限制他，預計會祭出2至3人的包夾策略，盼能減少卡森斯在進攻端的破壞力，至少要切斷他和其他球員的連結，避免雲豹多點開花。」
說到台鋼獵鷹洋將布拉，他們曾在NBA時期一同為國王效力，如今兩人都投身台灣籃壇，雙方有機會在台灣T1聯盟正面對決，但無奈布拉本戰因傷無法出戰，對此代理主帥林育正表示，「布拉很想出戰，但只是腳傷尚未痊癒，在防護員評估後建議本週先不要出戰。」
卡森斯也透露在通過隊內練習後，「知道雲豹是有很多射手的球隊，以現代籃球來說，這一點很棒」，這麼短的時間要吸收這麼多資訊很困難，但要給予教練團很大的肯定，他們很快告訴我攻防體系和如何製造機會，我迫不及待想上場和大家一起比賽。
目前台鋼獵鷹吞下4連敗，以戰績3勝8敗排名聯盟第4，反觀雲豹則是氣勢如虹打出4連勝，目前以戰績8勝4敗排名聯盟第2，僅與龍頭中信特攻有半場勝差。