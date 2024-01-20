三戰最安全之地？英媒清單狂被吐槽：全面核戰的話哪都躲不過輻射

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1. 南極洲
南極洲雖不是國家，但位處偏僻，在地球最南端，不太可能會被捲入戰爭，畢竟平常就很少人會光顧當地。
2. 阿根廷
阿根廷國內抗性作物量多，能應對核彈後遺症造成的惡劣天候，在戰時有望成為理想居住地。
3. 不丹
不丹面對任何國際衝突都保持中立，全球和平指數排名也高，而且不丹是個多山的內陸國家，若戰爭爆發會顯得較為安全。
4. 智利
智利擁有世界最長海岸線、豐富農作物和自然資源，發展水平在南美洲中也名列前矛，優良的基礎建設和科技便利性，得以成為不被戰爭影響的理想地區。
5. 斐濟
斐濟大部分土地是茂密森林，礦產和魚類資源豐富，在戰時也可能是完美的生存地點。
6. 格陵蘭
格陵蘭島是世界上最大的島嶼，屬於丹麥，偏遠、多山，僅有5.6萬人口，不太可能成為任何超級大國的攻擊目標。
7. 冰島
冰島向來是世界上最和平的國家之一，儘管地理位置偏遠，但本身就有豐富的淡水儲量、海洋資源和再生能源，不須過度依賴其他國家。
8. 印尼
印尼在全球政治問題上經常保持中立，在國際事務中既顯獨立又關心世界和平。
9. 紐西蘭
紐西蘭在全球和平指數中排名第2，中立立場長期受到國際讚賞，若第3次世界大戰爆發，多山的地形也能為民眾提供完美的保護。
10. 南非
南非擁有豐富的食物來源、肥沃土地和淡水資源，當地現代化基礎設施也不斷增加，可增加戰時的生存機會。
11. 瑞士
瑞士是全球多數人提到中立時，最先也直接聯想到的國家，同時國境周邊也為多山地形，為內陸塑造出良好的避難保護。
12. 吐瓦魯
吐瓦魯僅有1萬1000人，相較發達大國，基礎建設明顯不足，不過也因為天然資源不多，戰時或許不容易成為大國目標。
不過，許多國外網友都在留言區吐槽，認為該清單有許多邏輯矛盾之處，遴選標準也存在爭議，比如有人就打下：「南非並不安全；如果你能在那裡度過一晚而不被搶劫、下藥或殺害，你就能在三戰中倖存下來」、「愚蠢的清單，南非是地球上最危險的國家之一」、「南非？我寧願在核戰中冒險，也不願在這個國家冒險」、「如果100枚核彈爆炸，至少有1/3可能會在歐洲，無論是否中立，瑞士都不會不受影響」。
此外，有鑑於核武在現代戰爭的威脅度頗高，也有不少人點出：「如果發生全面核戰，只有2個選擇，在最初的首次打擊中迅速死亡，或在核武造成的後果中緩慢、痛苦的死去，沒有其他選項」、「考慮到三戰很可能是核戰，沒有一個國家能完全免受核武的威脅」、「你該問問為什麼這麼多億萬富翁想要或已經蓋好豪華的地下掩體。」