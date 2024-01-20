敖犬「超正空姐未婚妻」辭職了！兩人機上初遇畫面曝光 逼哭萬人
41歲敖犬（莊濠全）從《模范棒棒堂》節目發跡，去年2月在小S主持的《小姐不熙娣》向空姐女友發發（FAFA）求婚成功，預計今年舉行婚禮。敖犬昨（19）日在粉專透露，發發決定離開服務11年的航空業，小倆口拍下5年前於機上初遇的情境照片，敖犬感性告白：「謝謝老天讓我搭上那班飛機與妳遇見，真的有夠莫名其妙，有夠好哭的啊！」
記者楊穎軒／綜合報導
敖犬發文分享，2022年和發發交往後才體會到空姐工作的辛苦，發發10多年來常常天還沒亮就去搭交通車，近年換成他凌晨開車載女友去飛早班，「長時間的機上工作及時差轉換，發發的生理狀態比我起床後的髮型還亂」，加上長期情緒緊繃、嚴重失眠，讓他即使很尊敬發發的職業，卻也不能接受女友身體變差，因此決定讓發發留職停薪，調養身心。
雖然發發健康狀況大幅改善，但敖犬表示：「在考慮之後規劃及未來居住地的前提下，發發決定結束11年的空服員生涯。」兩人為此去拍攝一組發發穿空姐制服的畢業照，還原當初雙方初相識的情景，將這份職業生涯劃下圓滿句點，敖犬向發發喊話：「未來我們繼續一起努力經營家庭，一切肯定都會更好的啊！」
敖犬甜蜜又催淚的文字吸引超過3萬人按讚，發發留言：「謝謝老天爺讓你搭上BR758！專屬交通車南崁接送真的辛苦了！遇見你真的是我飛行生涯中最棒的收穫！接下來的日子就是全職助理小發了！」網友直呼：「你真的是很有肩膀的男人！發發也真的是看過最美的空姐了」、「看完好感動」、「太感人了啦這樣男友哪裡找」！
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