非洲豬瘟疫國再+1！科索沃出現疫情 攜肉品入境重罰20萬
非洲豬瘟中央災害應變中心指出，農業部防檢署通過新聞搜索發現，科索沃共和國有非洲豬瘟疫情出現，但該國並非世界動物衛生組織（WOAH）會員國，疫情資訊不夠透明，參酌日本處理做法，公告新增科索沃共和國為非洲豬瘟發生國家。
記者林志怡／台北報導
應變中心說明，布蒙特內哥羅為非洲豬瘟疫區，防檢署主動搜尋蒙國非洲豬瘟疫情網路新聞，發現新聞訊息提及鄰近國家科索沃共和國亦有非洲豬瘟疫情發生，經再進一步進行確認後，農業部參酌同為亞洲非洲豬瘟非疫區國家日本18日將蒙特內哥羅及科索沃共和國同步列為疫區國家的做法，公告新增科索沃共和國為非洲豬瘟發生國家。
應變中心說，科索沃共和國尚未經我國農業部公告為非洲豬瘟非疫區，防檢署將於今日將該國列入過去三年發生非洲豬瘟國家名單，另查該國與臺灣間無直航班機及直接通郵，也未曾同意該國動物及動物產品輸入我國，科索沃共和國今日也將被我國列為非洲豬瘟高風險國家。
應變中心呼籲，國際非洲豬瘟疫情依然嚴峻，千萬不要自非洲豬瘟發生國家違規攜帶或以快遞及郵寄方式違規輸入豬肉製品，以防範海外惡性動物傳染病入侵我國，並保障國內養豬產業及國人食品衛生安全。
應變中心說，旅客違規攜帶豬肉製品進臺灣，若為來自近三年曾發生非洲豬瘟地區，第一次處以新臺幣20萬元罰鍰，第二次就開罰新臺幣100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。