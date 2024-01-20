▲打醫美發炎4年、臉部腫塊消不掉！　輕熟女打到假貨險毀容

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原廠透過管道取得假貨並抽取化驗，分析當時林小姐打的產品，裡面竟然都是微細木屑或其他不明纖維，無法為人體吸收，才會導致臉上凹凸不平、摸到硬塊等狀況，甚至恐造成永久傷害。
網路醫美資訊泛濫 誤導民眾１醫美普及化、年輕化
以前醫美是奢侈消費，而今醫美診所像超商一樣多，療程價格也越來越親民，許多人把醫美當成日常保養，「全民醫美的時代」來襲。受到網紅、偶像明星的影響，及網路社群的推波助瀾，施作醫美年齡層逐漸下滑，有年輕化的趨勢。
２要求效果自然持久成主流
當「塑膠臉」、「複製人」充斥街頭，許多人希望醫美做得更自然、看不出醫美破綻，修復期要短、維持時間要持久。
３網路資訊泛濫誤導民眾
網路社群成了醫美傳播的主要通路，但也充斥許多似是而非的錯誤訊息與假資訊，很多民眾被誤導。甚至為取得低廉的療程價格，參與社群揪團或誤信網路醫美掮客的招攬，只貪便宜而怠忽醫療品質的把關，因而衍伸不少「使用仿冒儀器」或「注射非法水貨假貨」的醫療事故與糾紛。
低於市價6成 當心是假貨「價格太低的不要去諮詢！」林上立提醒，只要價格低於市價的6至7成，就可能是假貨。目前市面上的「童顏針」、「少女針」，目前市價都是在3萬到3萬5千以上，若揪團施打價格低於3萬，甚至是2萬多，民眾就要警覺是假貨。
醫師最後提醒，施打醫美前務必與醫師充分溝通，術後出現輕微腫脹、瘀青為正常現象，應配合衛教依不同時間點及情況進行冰敷或溫敷。即使有凹凸、硬塊、輕壓疼痛，通常只是短暫性，在大部分的情況下未必與假貨有關，較可能與注射技巧、細菌病毒感染有關（例如洗牙植牙、尿道感染或新冠病毒感染），造成自身免疫力改變而形成特殊免疫反應。
若出現嚴重腫脹、蜂窩性組織炎，甚至化膿，就有可能是假貨，須經專業醫師判斷才能獲得適當處置。提醒民眾施打前可要求掃產品包裝外與包裝內的QR CODE，有些產品可知道出貨時間與進貨的診所名稱，若無法對上就代表是假貨。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60634
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