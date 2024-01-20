洪詩女兒出生了！媽一聽到哭聲就掉淚 李運慶：維持的淡定崩潰了
前「黑澀會美眉」洪詩去年3月和演員李運慶登記結婚，8月宣布懷上第一胎，今（20）日洪詩在粉專發文宣布生下寶貝女兒哺哺，「這一切真的好不真實、好神奇...聽到妳的第一聲哭聲時，我就淚流不止...」老公李運慶說：「看到她出來的那一刻，我刻意維持的淡定崩潰了！」
記者楊穎軒／綜合報導
洪詩表示，從得知懷孕到親耳聽到哺哺的哭聲，到感受哺哺在自己臉旁邊的觸感，這一切真的好不真實、好神奇，「歡迎妳來到這個世界上！聽到妳的第一聲哭聲時，我就淚流不止，一種好感動好感激的感覺！哺哺呀～謝謝妳來當我們的女兒，爸爸媽媽真的好愛妳！」
附上的照片，李運慶在產房懷抱甫出生的前世情人，眼角笑意藏不住，護理師也讓洪詩母女進行肌膚之親，畫面溫馨感人。新手奶爸李運慶寫下：「看到她出來的那一刻，我刻意維持的淡定崩潰了！她哭得大聲而秀氣，很難讓我不回應她，太太在哺哺被護理師抱去身邊親親後，就沉沉地睡去了！我看著她們，幸福地繼續太太交代給我的拍攝任務！」
李運慶補充：「醫生說她頭很大，應該是像到我的腦容量；腳很長，應該是來自愛跳舞的太太。」
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