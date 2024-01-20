《換乘戀愛3》女團成員身分被前任公開！BTS公司製作人、模特都有
韓國人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》邀請分手的情侶「換換愛」，今年播到第3季，最新一集所有人的職業大公開，首集就被主持人認出是偶像女團BESTie前成員的宋多惠，她還沒說出自己的職業，與她愛情長跑13年的前任徐東振就搶先公開：「我100%知道。」他冒著被發現是前男友的風險，在眾人面前形容女方的工作性質是「在當兵最辛苦時，彷彿就像一道光」，問及大膽動作的原因，徐東振很怕把前女友說出來，別人可能不知道是哪團，「怕她心裡會難受，我希望前任的職業受到尊重。」因此故意假裝早就被他認出來，這段播出後韓網友瘋狂討論，「和一個人交往這麼久都是有理由的，真的看到哭」、「他真的是一個很好的人」、「太暖了，兩個人不能復合嗎？」
記者陳雅蘭／綜合報導
《換乘戀愛》目前已播到第3季，是一檔韓國熱門的戀愛實境綜藝節目，邀請5對前任情侶，在不公開前任的情況下，同住一起生活3周，有人是抱著來挽回錯過的愛情，有人則是為了展開新戀情，由Simon D（鄭基石）、李龍真、金叡園、Yura主持，陪觀眾一起猜測與推理誰是誰的前任，每對情侶過去交往的故事，經常讓主持群看到哭。
東振與多惠高中曾在同間公司當練習生，後來因為戀愛被抓包而雙雙離開，一直以多惠為優先的東振，在多惠出道後有段時間擔任她的經紀人，現在則成為食品製造公司老闆。另外3位男參加者：「高挑男」金光泰是販售進口魚子醬、松露的業務；「捲髮男」李朱園（李周元）則是音樂製作人，曾幫BTS防彈少年團公司「HYBE娛樂」的練習生製作伴奏音樂；「花美男」趙輝賢（趙輝鉉）則是名校高麗大學大四生。
女生職業中，窈窕白皙的李宥貞（李有貞）雖然是航空相關科系畢業，但沒有選擇當空姐，現在是時尚美妝廣告的商業模特兒；文靜女孩李瑞景（李書景）是牙醫助理，聰慧又愛笑的李惠媛則暫以英文講師為職，目標在時尚產業外商企業工作。《換乘戀愛》可至Hami Video收看。
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