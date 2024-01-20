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T1／「表弟」卡森斯超狂鐵粉！收藏15件球衣　為看他從香港飛台灣

▲來自香港的黃先生，這個周末特地非常台灣，就為了看自己最愛的球星兩場球，他表示自己收藏了卡森斯多達15件球衣，由於行李裝不下，因此只帶了10 件來台灣。（圖／記者黃建霖攝）
▲來自香港的黃先生，這個周末特地非常台灣，就為了看自己最愛的球星兩場球，他表示自己收藏了卡森斯多達15件球衣，由於行李裝不下，因此只帶了10 件來台灣。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/桃園報導

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日在桃園巨蛋進行生涯T1聯盟首秀，今天主場也湧進大批他的球迷，其中不少還穿著他在NBA效力時的球衣，來自香港的黃先生更是表示自己收藏了15件球衣，這次買了兩場總價7800元的門票來支持喜愛的球星。

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此役是卡森斯披上雲豹球衣的第一場比賽，不少來自世界各地的卡森斯球迷，為了目睹偶像一面，而特地買票支持，還有人直接穿著卡森斯在NBA國王、鵜鶘、湖人等隊效力時的球衣。而他本人看到這些球迷，也熱情地用手勢表達感謝。

香港球迷特地飛台灣　收藏卡森斯15件球衣

▲來自香港的黃先生，這個周末特地非常台灣，就為了看自己最愛的球星兩場球，他表示自己收藏了卡森斯多達15件球衣，由於行李裝不下，因此只帶了10 件來台灣。（圖／記者黃建霖攝）
▲來自香港的黃先生，這個周末特地非常台灣，就為了看自己最愛的球星兩場球，他表示自己收藏了卡森斯多達15件球衣，由於行李裝不下，因此只帶了10 件來台灣。（圖／記者黃建霖攝）
來自香港的黃先生，這個周末特地飛來台灣，就為了看自己最愛的球星兩場球，他表示自己收藏了卡森斯多達15件球衣，由於行李裝不下，因此只帶了10 件來台灣。

黃先生買了兩場比賽的票，第一場為5000元的場邊席，第二場為2800的席位，價錢都不低。他表示為了「表弟」這一切都值得：「得知他要來台灣職籃打球，我非常興奮，馬上就訂了票。」

卡森斯粉絲感嘆偶像生涯短　最喜歡他的霸氣

▲而近40歲的老國王球迷「阿麵」，在千禧年前後開始支持這支球隊，他曾經飛往國王主場看親眼看卡森斯打球。（圖／記者黃建霖攝）
▲而近40歲的老國王球迷「阿麵」，在千禧年前後開始支持這支球隊，他曾經飛往國王主場看親眼看卡森斯打球。（圖／記者黃建霖攝）
而近40歲的老國王球迷「阿麵」，在千禧年前後開始支持這支球隊，他曾經親自飛往國王主場、就為了看卡森斯打球，「一場是對灰狼、一場是對馬刺，他表現普普、球隊輸球，有點可惜。」

阿麵笑說，自己也是打內線的，因此特別喜歡卡森斯那種捨我其誰的霸氣，他也相信如果卡森斯生涯能有一名好教練、調教好他的脾氣，或許生涯會有不一樣的結果。

對於這兩季雲豹球團都找NBA球星來台灣打球，阿麵給出評價：「我認為有好有壞，因為確實卡森斯這次來打得比較短，長期來看可能幫助不是那麼大。」

超鐵國王球迷　希望卡森斯台籃首秀打出霍華德水準

▲30歲的汪先生，同樣也是國王球迷，他今天穿進球場的那件球衣，是在卡森斯被交易到鵜鶘隊後才去買的。（圖／記者黃建霖攝）
▲30歲的汪先生，同樣也是國王球迷，他今天穿進球場的那件球衣，是在卡森斯被交易到鵜鶘隊後才去買的。（圖／記者黃建霖攝）
30歲的汪先生，同樣也是國王球迷，他今天穿進球場的那件球衣，是在卡森斯被交易到鵜鶘隊後才去買的，因此自己印象特別深刻。他說，「我還是最喜歡他在國王的時期，因為那時候他還是球隊核心，雖然後來到鵜鶘也打得不錯，但因傷缺陣時、球隊反而打得不錯（苦笑）。」

這次卡森斯會在T1出戰的4場比賽，汪先生會進場支持兩場，「其實上賽季就有傳出他可能來台灣打球的消息，我也是當時就有想要買票進場。霍華德防守更好，我認為卡森斯進攻手段更多元，希望他能至少維持霍華德在台籃首秀的數據（38分25籃板9助攻）。」

▲卡森斯在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。（圖／記者陳明中攝）
卡森斯在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。

他這次加盟雲豹，預計將為球隊打4場例行賽，以及1場和P.League+新竹御頂攻城獅的交流賽。根據雲豹營運長顏行書的說法，卡森斯身體維持一定的強度，不是毫無備戰準備。

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