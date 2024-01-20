賴薇如披薩店遭「乞丐蟑螂」入侵騙吃騙喝！經紀人氣炸：並非首次
女星賴薇如與好友古曜威共同投資的披薩店，日前才剛在西門町盛大開幕，許多演藝圈好友都來站台力挺。怎料，昨（19）日遭到媒體圈惡名昭彰的「乞丐蟑螂」，以「賴薇如朋友」名義用餐並要求打折，讓股東們紛紛傻眼，呼籲有心人士別再違法。
記者詹鎰睿／綜合報導
賴薇如好友古曜威的經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，事情發生在19日上午約11點30分左右，有3位民眾假冒賴薇如的朋友，前往披薩店用餐，並要求給予7折折扣，無奈當班員工完全不知情，直到晚上結帳時，才發現有一筆251元折扣。
包含賴薇如、古曜威在內，共4名股東通通傻眼，經查證後發現當天根本沒有朋友前往店內用餐。經紀人氣憤表示，連藝人家人前往，也都沒有7折折扣，痛批「這些民眾看準藝人新店開幕，詐騙披薩店員工是藝人股東的朋友，真心覺得這樣的行為非常不妥。」他強調，店家是可以提供監視器畫面的，奉勸這種違法不妥的行為，別再發生。
事實上，賴薇如新店開幕當天，除了現場媒體、演藝圈好友以外，外面還聚集一群路人大媽。當時古曜威經紀人就向《NOWnews今日新聞》抱怨，那些人根本連看都沒看過，還謊稱自己是某家媒體，但目的只是想要來騙吃騙喝，連名片都給不出來，而且這種狀況並非第一次。
據了解，網路上確實有部分有心人士，透過其他管道獲取媒體行程資訊，接著揪團出現在各大活動場合，只為騙取媒體公關禮，還有部分提供給媒體記者用的點心，也讓各大公關相當頭痛，均規定出示名片才能進場。
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