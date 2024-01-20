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T1／卡森斯雙手灌籃！打進生涯首球　「表弟」台籃所有第一次統整

▲前NBA球星「表弟」卡森斯在T1台啤雲豹隊的首次得分，是一次在抄截後的精彩的灌籃。（圖／記者陳明中攝）
▲前NBA球星「表弟」卡森斯在T1台啤雲豹隊的首次得分，是一次在抄截後的精彩的灌籃。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/桃園報導

前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日在桃園巨蛋進行生涯T1聯盟首秀，《NOWnews》為球迷統整他在台灣職籃的所有「第一次」，他的第一次得分發生在首節，為自己抄截後完成灌籃，點燃全場氣氛。

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卡森斯在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。

▲卡森斯台籃首秀，上半場出賽超過15分鐘，7投1中得到2分，另外還有6籃板3助攻，同時發生3次失誤，還在尋找在這支球隊打球的節奏。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯台籃首秀，上半場出賽超過15分鐘，7投1中得到2分，另外還有6籃板3助攻，同時發生3次失誤，還在尋找在這支球隊打球的節奏。（圖／記者陳明中攝）
他這次加盟雲豹，預計將為球隊打4場例行賽，以及1場和P.League+新竹御頂攻城獅的交流賽。根據雲豹營運長顏行書的說法，卡森斯身體維持一定的強度，不是毫無備戰就加盟球隊。

為了目睹偶像在台灣打球，不少球迷也特別從各地來到桃園巨蛋買票進場，甚至有來自國外的粉絲，現場氣氛相當不錯。卡森斯賽前練球時，聽到主場球迷的歡呼、或是看到拿著支持自己的看板，也舉手示意表達感謝。

此役開賽後，卡森斯第一次出手是在外線，但沒有命中，反倒是第一次犯規來得很快，在首節開打不到2分鐘時被被吹了一次非法掩護；雲豹第一次得分是靠傷癒回歸的蔣淯安快攻上籃得分，卡森斯前5次出手都未能命中，也在首節剩下4分55秒時下場休息，不過他在該節末回到場上，並且很快完成一次抄截灌籃。

比賽進行到下半場，很快他也命中第一次三分球，並且賞出第一次「火鍋」，並且首次站上罰球線。

▲卡森斯面對德古拉的防守，果斷進行跳投。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯面對德古拉的防守，果斷進行跳投。（圖／記者陳明中攝）
卡森斯台籃「第一次」：

第一次出手：首節11分41秒三分投籃

第一次犯規：首節10分24秒非法掩護

第一次失誤：首節10分24秒非法掩護

第一個籃板：首節9分49秒進攻籃板

第一次助攻：首節7分29秒助攻李啟瑋籃下得分

第一次抄截：首節1分17秒抄截成功

第一次得分：首節1分15秒灌籃

第一顆三分球：第三節11分26秒

第一次阻攻：第三節10分36秒

第一次罰球：第三節8分49秒，被張博勝犯規，獲得2罰機會

▲「表弟」卡森斯小檔案。（圖／NOWnews製表。）
▲「表弟」卡森斯小檔案。（圖／NOWnews製表。）
▲卡森斯在台灣籃壇生涯首場比賽，面對台鋼獵鷹，圖為他賽前跳球合影。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯在台灣籃壇生涯首場比賽，面對台鋼獵鷹，圖為他賽前跳球合影。（圖／記者陳明中攝）

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