T1／卡森斯雙手灌籃！打進生涯首球　「表弟」台籃所有第一次統整

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他這次加盟雲豹，預計將為球隊打4場例行賽，以及1場和P.League+新竹御頂攻城獅的交流賽。根據雲豹營運長顏行書的說法，卡森斯身體維持一定的強度，不是毫無備戰就加盟球隊。
為了目睹偶像在台灣打球，不少球迷也特別從各地來到桃園巨蛋買票進場，甚至有來自國外的粉絲，現場氣氛相當不錯。卡森斯賽前練球時，聽到主場球迷的歡呼、或是看到拿著支持自己的看板，也舉手示意表達感謝。
此役開賽後，卡森斯第一次出手是在外線，但沒有命中，反倒是第一次犯規來得很快，在首節開打不到2分鐘時被被吹了一次非法掩護；雲豹第一次得分是靠傷癒回歸的蔣淯安快攻上籃得分，卡森斯前5次出手都未能命中，也在首節剩下4分55秒時下場休息，不過他在該節末回到場上，並且很快完成一次抄截灌籃。
比賽進行到下半場，很快他也命中第一次三分球，並且賞出第一次「火鍋」，並且首次站上罰球線。
卡森斯台籃「第一次」：
第一次出手：首節11分41秒三分投籃
第一次犯規：首節10分24秒非法掩護
第一次失誤：首節10分24秒非法掩護
第一個籃板：首節9分49秒進攻籃板
第一次助攻：首節7分29秒助攻李啟瑋籃下得分
第一次抄截：首節1分17秒抄截成功
第一次得分：首節1分15秒灌籃
第一顆三分球：第三節11分26秒
第一次阻攻：第三節10分36秒
第一次罰球：第三節8分49秒，被張博勝犯規，獲得2罰機會