NBA／湖人不願用Reaves換老鷹Murray！連前冠軍成員Odam也不理解

NBA／籃網板凳暴徒砍33分　湖人112：130慘敗、季中錦標賽後超慘

▲籃網替補上陣的Cam Thomas狂砍33分。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網替補上陣的Cam Thomas狂砍33分。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA籃網今(20)日靠著替補上陣的Cam Thomas狂砍33分，幫助球隊在下半場殺翻湖人，終場籃網130：112勝湖人，結束4連敗低潮，也是近18場比賽的第4勝。

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籃網近況其實不差，連兩場都惜敗，與熱火鏖戰至延長賽才以1分輸球，而前一場則被拓荒者絕殺。

本場比賽Thomas從板凳殺出，上半場12投9中，攻下20分，本季已經6度在上半場轟破20分

籃網在第三節初還落後6分，但之後在6分鐘內拉出一波23：8的猛攻，扭轉戰局，並在第4節穩定領先達雙位數，在客場收下勝利。

湖人中鋒Anthony Davis攻下26分、12籃板，LeBron James貢獻24分、10籃板，可惜團隊防守不理想，單場狂丟130分，勝率也跌落至五成。

另外，自從季中錦標賽之後，湖人戰績7勝13敗，在西區排名倒數第三。

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