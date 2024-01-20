NBA／籃網板凳暴徒砍33分　湖人112：130慘敗、季中錦標賽後超慘

NBA籃網今(20)日靠著替補上陣的Cam Thomas狂砍33分，幫助球隊在下半場殺翻湖人，終場籃網130：112勝湖人，結束4連敗低潮，也是近18場比賽的第4勝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 籃網近況其實不差，連兩場都惜敗，與熱火鏖戰至延長賽才以1分輸球，而前一場則被拓荒者絕殺。本場比賽Thomas從板凳殺出，上半場12投9中，攻下20分，本季已經6度在上半場轟破20分。籃網在第三節初還落後6分，但之後在6分鐘內拉出一波23：8的猛攻，扭轉戰局，並在第4節穩定領先達雙位數，在客場收下勝利。湖人中鋒Anthony Davis攻下26分、12籃板，LeBron James貢獻24分、10籃板，可惜團隊防守不理想，單場狂丟130分，勝率也跌落至五成。另外，自從季中錦標賽之後，湖人戰績7勝13敗，在西區排名倒數第三。NBA／熱火退休「隊魂」Haslem40號球衣 成為隊史第6人感動到落淚NBA／銳Booker擋！狂轟52寫隊史紀錄 單節灌25分次數僅次於CurryNBA／前勇士總管爆料：塞爾提克曾積極探詢交易Stephen CurryNBA／布克爆砍52分 太陽123:109戰勝鵜鶘、喜迎4連勝