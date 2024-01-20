中華職棒／統一獅台南亞太球場春訓千名球迷相挺！連郭俊麟也嚇到

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其中「打擊及守備棒球體驗課程」成為民眾最愛熱門項目，從09:00~15:00持續都有球迷排隊體驗打擊、守備課程，體驗打棒球樂趣。今日春訓訓練課程，投手群首度牛棚練習，球隊也將投手群分成兩組，透過戶外牛棚投手練習，讓球迷近距離感受職業選手練習，尤其是響亮的捕手接球聲音，成為球迷驚呼看球樂趣焦點之一。
台南亞太球場室內練習場全家福合影
本日春訓開放參觀練習也特別規劃「室內多功能練習場」提供民眾踏入人工草皮上，體驗選手室內打擊練習訓練場地，短暫開放20分鐘，也讓現場球迷感受十分特別，許多家庭全家福也把握難得機會，在人工草皮區席地而坐合影留念。
統一獅總經理蘇泰安表示：「春訓開放首日能夠看到這麼多球迷參與體驗，非常感謝每一位球迷的參與，也謝謝臺南市政府體育局提供這麼棒的場地，讓行銷團隊可以規劃多項體驗，透過春訓參觀訓練，也讓喜歡棒球的在地市民能夠更近一步認識獅隊許多新秀選手，也看到不少遠道而來的球迷來開箱，也歡迎球迷給予更多建議，讓我們在活動的規劃更完善。」
統一獅球星見面會
今日春訓訓練結束後，行銷也特別舉辦統一獅球星見面會，古林睿煬、林詔恩、郭俊麟、劉軒荅等人共14位選手，親自來到場外舉辦擊掌見面會，和球迷們答謝，感謝支持。今年轉隊加入獅隊郭俊麟表示：「之前就知到今日要開放球迷參觀，一大早來到球場，就看到許多球迷來到現場排隊，感到十分訝異，尤其是越接近中午球迷越多，坦白說有點嚇到，今日在戶外牛棚訓練，很多球迷圍觀觀賞訓練，球迷也都很友善，不會打擾我們訓練，這種感覺很跟在日本時很像，可以透過開放參觀，近距離和球迷互動，相信對球迷也是很棒的體驗。」