不是FB！台灣人最愛用「社群軟體霸主」出爐 100人中98個都會用
對現代人而言，智慧型手機已經是不可缺少的必備物品，裡面更裝滿了LINE、臉書、IG等社群軟體。近期NCC就公布「112年通訊傳播市場報告」，結果顯示台灣民眾最常使用的社群軟體，並非Facebook而是LINE，完整趨勢變化也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
據NCC公布的「112年通訊傳播市場報告」，針對台灣16歲以上的民眾進行調查，結果顯示「LINE」為台灣民眾最常使用的社群和通訊軟體第一名，使用比例高達97.7%，而第二至第五名則依序為Facebook（71.2%）、YouTube（56.0%）、Instagram（32.8%）、WeChat（15.5%），至於目前在學生圈最火紅的TikTok，則排第六名（10.9%）。
值得一提的是，雖然LINE在台灣使用比例高達97.7%，但與去年的98.1%相比則呈現衰退情勢。第二名的Facebook ，去年則只有55.8%使用率，但到了今年卻大幅成長至71.2％，一甩過去被視為「老人專屬」的形象。
至於被視為年輕人專屬的社群Instagram，則從2019年的頂峰43.1%後，就一路衰退，去年只剩下32.8%使用率。