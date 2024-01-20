T1／卡森斯好吃驚！沒遇過德古拉這麼高的長人 再見到布拉很高興
「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）震撼加盟台灣籃壇，並在今（20）日隨台啤雲豹出戰臺南台鋼獵鷹，而巧的是他的前隊友布拉也在這個聯盟中打球，擁有兩名超過225公分長人的獵鷹，也讓卡森斯直呼有趣，直言自己在NBA幾乎沒遇過這樣的對手。
記者黃建霖/桃園報導
本名為Sim Bhullar的布拉在2014-15賽季曾經短暫為國王隊效力過，他當年出賽過3場，但場均僅出賽1分鐘，數據僅有0.7分0.3籃板0.3助攻，顯然是在比賽大致底定時才有機會上場。
而在那一年卡森斯24歲，在國王是頭號球星，場均24.7分12.7籃板，投籃命中率46.7%。之後在2016-17賽季卡森斯就被母隊給交易到紐奧良鵜鶘了，並在新東家經歷了毀滅生涯的大傷。
儘管相處時間並不常，不過卡森斯還對布拉有印象，「我是在Sim的新秀賽季遇到他的，當時他還是個孩子，很興奮今天能在這裡見到他，在場下我也擁抱了他，就是為他在這裡的成就感到高興。同時很高興今晚不用遇到他，因為我們光是對付他的隊友就夠麻煩的了。」
卡森斯這一晚大多數時候都是對上獵鷹另一名大洋將德古拉，他也笑說自己似乎從來沒有遇過向對方這麼高的球員，「可能在NBA中比較接近的就只有Boban Marjanovic，我在他（德古拉）旁邊就像是小孩子一樣，能遇到這樣的球員，我覺得很有趣。」
NBA如今在現代籃球中，體型超過215以上的長人已經十分罕見，Boban Marjanovic身高224公分號稱「巨神兵」。作為對比，德古拉身高是230公分，布拉則是226公分。