超樂觀！美國消費者信心指數創2年半來新高 普遍看好經濟前景
美國股市最近表現強勁，標準普爾500指數（S&P 500）創下歷史新高，美國民眾對經濟的信心也越來越強，根據密西根大學的美國消費者信心調查顯示，今年1月的消費者信心指數為78.8分，創下2021年7月以來的最高紀錄。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BusinessInsider》報導，去年12月的美國消費者信心指數為69.7，1月躍升9.1達到78.8，若再加上12月與11月相比也增加了8，兩個月合計增幅創下1991年以來的最高紀錄，說明美國民眾近期對於經濟的看法正在急速趨向樂觀。
Commonwealth Financial Network的分析師米勒特（Sam Millette）表示，消費者對當前經濟狀況與展望未來的預期，正在顯著提升，這種樂觀情緒正普遍瀰漫。
根據密西根大學調查，消費者預期未來一年的通貨膨脹為2.9％，這數字也創下2020年12月以來新低，應可讓以打擊通膨為志的聯準會感到鼓舞。
然而，在市場一片歡欣振奮的同時，有分析師指出，負面的因素依舊存在，包括通膨死灰復燃、地緣政治動盪、美國債務規模大增，這些都可能帶來市場下行的風險。Coherence Credit Strategies的投資長納羅（Sal Naro）就警告，一旦消費者的信心衰退，目前看似強勁的經濟馬上就會變得相當脆弱。