T1／卡森斯首秀發揮平庸不找藉口　自認：我可以、且應該打得更好

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相較於霍華德在台籃「首戰即巔峰」，砍下38分25籃板9助攻，卡森斯這一場存在感不高，他坦言身體有些疲勞，解釋稱由於時差和前一天的大量行程，因此沒有處於最佳狀態，「我累斃了，昨天是很漫長的一天，今晨三點我還和我的孩子通電話，這是蠻有意思的狀況。但就像我說的，我來這不是要當球星，而是要融入這個球隊，主要還是要想辦法幫助球隊贏球。」
「這一場球我就是去分享球，要稱讚我們的球隊打出了很棒的團隊籃球，不管是在籃板或防守都表現出色，有上場的球員幾乎都有得分，這是理想的比賽內容。」卡森斯評價雲豹今晚的表現時如此說道，但他話鋒一轉也強調，「今天我的表現應該可以更好，我也有能力可以做得更好，我不會找任何藉口，我周圍的人都很盡力地再幫助我。」
雲豹主帥周俊三表示，今晚和他們開會的預期差不多，團隊攻防兩端都發揮的不錯。而談到今晚卡森斯的表現，「三總」稱卡森斯在內線給球隊提供很多幫助，他的傳球能力也很不錯，但還需要更熟悉台灣籃球，相信他的調整能力。
而攻下16分，並接獲卡森斯助攻的雲豹本土後衛高錦瑋則表示，今晚球隊沒有改變太多打法，就是把節奏打快，打得簡單和去分享球。他也表示卡森斯是NBA水準的球員，今天被他誇「有潛力、又謙遜」感到有些害羞。