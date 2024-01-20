中東緊張局勢下！伊朗宣布成功發射衛星 外界憂彈道飛彈能力升級
以巴戰爭爆發後，中東地區動蕩不安，暴力衝突持續外溢，包括紅海危機以及伊朗連續空襲伊拉克、敘利亞、巴基斯坦等鄰國境內。值此敏感時刻，伊朗今（20）日宣布成功發射衛星「索拉雅（Soraya）」，且聲稱進入距地球表面750公里的軌道，是伊朗迄今將衛星成功發射的最高高度，讓外界擔憂這意味著伊朗發射彈道飛彈的能力已經提升。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，伊朗國營媒體通訊社（IRNA）表示，衛星索拉雅透過3節式火箭載運升空，成功進入距地球表面約750公里的軌道，不過伊朗並未說明這顆衛星的用途，僅稱這是伊朗革命衛隊與伊朗民間發展太空計畫的一環。
美國之前曾批評伊朗發射衛星違反了聯合國安理會的決議，並警告伊朗不要藉著發射衛星，開發能夠運載核武的彈道飛彈。發射衛星所用的火箭與發射洲際彈道飛彈使用類似技術，因此伊朗發射衛星技術的提升，很可能意味著發射洲際彈道飛彈能力的提升，而洲際彈道飛彈能用來運載核武。
雖然伊朗一直否認追求擁有核武，稱其太空計劃與發展濃縮鈾，純粹是出於民用目的。然而，國際原子能總署（IAEA）警告，伊朗擁有的濃縮鈾已經足夠製造好幾枚核彈頭。
伊朗去年12月宣稱成功將一個可搭載生物的太空艙送入預定軌道，踏出將人類送往太空任務的重要一步。