NBA／湖人不願用Reaves換老鷹Murray！連前冠軍成員Odam也不理解

T1／卡森斯對比賽有獨到見解　看情蒐影片找到包夾德古拉的時機

▲球隊後衛高錦瑋在受訪時透露卡森斯在比賽會議時點出獵鷹洋將德古拉的弱點，定調球隊這一場對這位大中鋒的防守方式。（圖／記者陳明中攝）
▲球隊後衛高錦瑋在受訪時透露卡森斯在比賽會議時點出獵鷹洋將德古拉的弱點，定調球隊這一場對這位大中鋒的防守方式。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/桃園報導

台啤雲豹NBA級洋將今（20）日正式在台灣籃壇登場，過往他在美國打球時就是一名傳球能力出色、身手極為全面的球員，在來到台灣後，也同樣投過這樣的方式去幫助球隊。獵鷹後衛高錦瑋在受訪時透露，卡森斯在比賽會議時點出了獵鷹洋將德古拉的弱點，定調球隊這一場對這位大中鋒的主防方式。

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卡森斯這場比數據比較平庸，只攻下13分，雲豹新任總教練周俊三表示，自己認為這位新外援今天應該蠻疲勞的，因為有一些時差的問題，但作為一名前NBA等級的球員，他在防守上面願意去製造進攻犯規，這是很多長人不願意去做的事情，也期許他之後能幫助隊友提升。

其實昨晚卡森斯練球時的狀況不錯，特別是在外線的投籃狀況相當好，至於今天為什麼16投僅有6中？當時人就在現場的高錦瑋認為，可能還是有受到一些疲勞的影響，另外練習賽和實戰的強度也畢竟不同。

不過，卡森斯這一場還是在其他面向做出了貢獻，高錦瑋稱讚對方擁有對比賽的獨到見解，透露在此役賽前開比賽會議時，他透過情蒐影片很快找出德古拉的弱點，並告訴大家對方主要都是用右手來投射，因此可以在他靠籃框那一側轉身時進行包夾，應該能起到不錯的限制。

卡森斯這一場攻下13分10籃板，德古拉則得到15分13籃板，卡森斯在賽後記者會上稱自己在NBA 很少遇到像對方那樣高大的球員，覺得這樣的經驗十分有趣。

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