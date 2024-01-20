T1／卡森斯對比賽有獨到見解 看情蒐影片找到包夾德古拉的時機
台啤雲豹NBA級洋將今（20）日正式在台灣籃壇登場，過往他在美國打球時就是一名傳球能力出色、身手極為全面的球員，在來到台灣後，也同樣投過這樣的方式去幫助球隊。獵鷹後衛高錦瑋在受訪時透露，卡森斯在比賽會議時點出了獵鷹洋將德古拉的弱點，定調球隊這一場對這位大中鋒的主防方式。
記者黃建霖/桃園報導
卡森斯這場比數據比較平庸，只攻下13分，雲豹新任總教練周俊三表示，自己認為這位新外援今天應該蠻疲勞的，因為有一些時差的問題，但作為一名前NBA等級的球員，他在防守上面願意去製造進攻犯規，這是很多長人不願意去做的事情，也期許他之後能幫助隊友提升。
其實昨晚卡森斯練球時的狀況不錯，特別是在外線的投籃狀況相當好，至於今天為什麼16投僅有6中？當時人就在現場的高錦瑋認為，可能還是有受到一些疲勞的影響，另外練習賽和實戰的強度也畢竟不同。
不過，卡森斯這一場還是在其他面向做出了貢獻，高錦瑋稱讚對方擁有對比賽的獨到見解，透露在此役賽前開比賽會議時，他透過情蒐影片很快找出德古拉的弱點，並告訴大家對方主要都是用右手來投射，因此可以在他靠籃框那一側轉身時進行包夾，應該能起到不錯的限制。
卡森斯這一場攻下13分10籃板，德古拉則得到15分13籃板，卡森斯在賽後記者會上稱自己在NBA 很少遇到像對方那樣高大的球員，覺得這樣的經驗十分有趣。