▲流感攀十年高峰！　專家示警：禽畜病毒「跨物種傳播」勿輕忽

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流感引發肺炎與死亡人數回升人類於1918年發現流感不斷變異。COVID-19興起後，流感疫情也上升。目前台灣流感疫情以A型（65.7%）為主，B型（27.1％）其次。
流感高風險族群如年長者、有慢性病史、孕婦、癌症病患、具神經系統疾病患者等。流感高風險患者與COVID-19相同，因此疫苗的施打策略也相同，除醫護人員外，以高風險族群為優先施打對象，避免感染流行性感冒後轉為重症的風險。
年長者
有慢性病史
孕婦
癌症病患
具神經系統疾病患者
許辰陽醫師表示，大多數感染流感的病患都屬於輕症，如發燒、倦怠、頭痛、咳嗽，甚至噁心嘔吐、骨骼肌肉痠痛等一般症狀，少數患者會出現重症或併發症如熱痙攣、腦膜炎、心肌炎等症狀；孕婦可能會有早產風險等。
▲大多數感染流感的病患屬於輕症，如少數患者會出現重症或併發症。（台大公衛團隊提供）
流感引發肺炎與死亡的整體人數有回升跡象，代表台灣的流感疫苗的接種率仍不足。民眾務必在生活中要提高防疫的警覺，除了要施打XBB.1.5疫苗以及流感疫苗，在出入公共場合與醫療場所應配戴口罩。
專家提醒，從衛生福利部疾病管制署（CDC）通報紀錄顯示台灣2023年流感接種率，65歲以上長者只佔5成，學齡前幼兒佔6成，須持續注意流感疫苗中脆弱族群（如：年長者、孕婦、兒童、慢性病患者）施打情況，此外，克流感藥物使用、臨床照護也皆須提高警覺。
流感病毒容易變異 每年都需接種過去流感包含三價、四價疫苗，現今台灣在可負擔情況下實施四價疫苗施打。然而，人畜共通傳染、流感病毒變異，使得流感疫苗不斷重組。人類流感疫苗發展呼應COVID-19疫苗快速演進，與病毒快速變異、人類生態環境破壞、氣候變遷有關。
流行性感冒一直受到科學界與醫界的關注，並投入許多資源研究流感疫苗，主要仍是流感病毒容易造成世界流行，也會出現地方流行。造成流行的原因在於流感病毒中抗原基因轉移（antigenic shift）與抗原基因漂移（antigenic drift）2種機轉影響，當2株不同的病毒在適合的宿主內，就可能使得2株病毒的抗原基因出現變異產生新病毒株，造成大流行，例如1957年亞洲流感與1968香港流感便是如此。
新病毒株可能在人類族群內或不同動物群體內經過馴化後，表面抗原出現些微變異，引發季節性的流行，也因此每年都需要接種流感疫苗。由於季節性流感已在人類族群內存在一段時間，通常具有一定的抵抗力，因此通常不會出現重症案例，流行趨勢會較抗原轉移造成之流行來的小型。
2023至2024年流感季分離病毒株有H1N1、H3N2、B Victoria等病毒株，這與每年接種得流感疫苗能否提供保護有重要的關聯，如今年所施打的流感疫苗為四價流感疫苗，也就包含針對前述幾種病毒的抗體。進一步證實WHO今年對於流感病毒株的預測正確性，目前施打的疫苗可有效提供對現行流感病毒株保護力，專家呼籲尚未施打流感疫苗的民眾，應盡速接種疫苗。
流行性感冒跨物種傳播風險全球大流行人畜共通傳染病毒包含：H1N1、茲卡、伊波拉、MERS等，因生態環境問題，病毒傳播至不同物種之間，基因重組機率越來越高。研究發現，蝙蝠身上帶有多種病毒，通常不會直接傳染給人類，而是先感染中間宿主如：穿山甲、水貂、紅狐等，產生病毒基因重組，利用新變種病毒傳給人類，由人類大量散播這些病毒，即所謂外溢效益（Spillover）。
▲▼病毒因生態環境問題，傳播至不同物種之間，基因重組機率越來越高。（台大公衛團隊提供）根據《刺胳針》（Lancet）發表一項研究指出，人類經過全球變遷、氣候變遷、土地利用變化、生物多樣性喪失、森林砍伐，人類與動物接觸生態環境改變，原本人類與動物生長在兩個平行世界，因上述人為破壞，使病毒在人類與動物之間有機會產生基因重組，而出現新變異株，這些新變異株經過全球人類傳播而擴散，最後可能逆傳染給動物。若不重視人畜共通傳染外溢、反外溢風險，將不斷出現新變異株，研發新疫苗對抗病毒變化將會變得相當困難。
流感病毒跨物種傳播十分需要關注，目前常見禽流感如H5N2、H5N1、H7N9、H10N8等、豬流感H1N1、馬流感H3N8、H7N7。其中禽流感主要在候鳥與家禽中流行；豬流感源於家禽與豬隻間傳播，由於豬隻與人類生活環境關係密切，當豬隻感染禽流感，同時又帶有哺乳類的流感抗原時，就有可能產生新病毒，進而傳染給人類造成大流行；馬流感於馬群間傳播，多數為呼吸道輕症，H3N8致病性較強，感染馬隻併發細菌感染風險較高，偶有獸醫或飼主因高濃度接觸受感染報告。
▲流感病毒跨物種傳播需要關注，常見如禽流感、豬流感、馬流感。（台大公衛團隊提供）
杜絕病毒 三段防治達到宇宙健康以流感為例，很多中間宿主可能成為傳染病流行的源頭。因此，需面對不同的傳播途徑，包括水或空氣傳播。為了杜絕傳染病的發生，必須構建一個三段防治的架構。在傳染病發生之前，努力避免接觸和避免病毒與共同動物混合，從而防止基因的重新組合；在次段預防中，基因監測變得至關重要；第三段預防則是指希望在傳染病爆發之後，能夠採取有效手段預防進一步擴散和傷害的發生。
▲▼為了杜絕傳染病的發生，三段防治架構至關重要。（台大公衛團隊提供）【影片這裡看】
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60641
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