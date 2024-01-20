王彩樺女兒性感中空裝跳aespa〈Drama〉！母女深吻20秒原因超催淚
藝人王彩樺與「最美星二代」女兒庭庭（黃于庭）今（20）日錄製除夕特別節目《2024 WE ARE我們的除夕夜》性感合體，結合以前與現代的夯曲和舞蹈，成功嗨翻台北流行音樂中心，王彩樺最後還拉著女兒深吻長達20秒，全場尖叫聲從沒停過，瞬間成為今晚最高潮。
記者詹鎰睿／綜合報導
王彩樺受訪笑說，在彩排的時候，女兒庭庭百般不願意，只願意給她側臉，不過王彩樺認感性表示，因為女兒小時候出門都會親親抱抱，長大後很少會有這樣的動作，因此她很珍惜跟女兒的相處時間，還向文化總會建議能不能安排這橋段，希望把訊息成功傳達給女兒。此話一出，讓所有人都感到相當溫馨。
為了這次的除夕節目表演，王彩樺相當用心，特地準備5套服裝造型，展現滿滿誠意，她說，希望藉由表演呈現以前歌廳秀的華麗感，再加上融合了現今最夯的神曲〈Drama〉滿足各個年齡層。王彩樺也心疼女兒，近期不斷在準備大學考試，還得抽出時間練習彩排，幸好舞蹈基礎夠，只花了2、3天就完成演出。
被問到會不會管女兒交男友狀況？王彩樺強調，雖然不太會管，但至少男友一定要先帶回家給爸媽看過，以防萬一。女兒庭庭也爆料，因為有很多長輩來，媽媽逼她要穿辣一點，笑著直呼，「但我沒有媽媽那麼大（指胸部）！」
談到過年規劃？王彩樺說，已經約好和女兒，還有女星羅巧雯一起去泰國度假。至於老公則是要到印度閉關3個月，做10萬個五體投地，差不多今年4月才會回國。王彩樺一字一句都離不開女兒，顯現母愛，她說，儘管庭庭壓力很大，但還是得面對，進不進演藝圈，一切順其自然，有機會就去試，並透露目前已經有電影、電視的邀約。
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