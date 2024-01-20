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T1／曾被卡森斯在NBA狂砍56分　林書豪肯定「表弟」來台打球效應

▲前NBA球星「表弟」卡森斯來台加盟T1台啤雲豹隊，對此身處另一職藍聯盟的華裔球星林書豪樂見其成，他認為有大咖球星來是一件好事，能帶動台灣籃球發展。（圖／PLG提供）
▲前NBA球星「表弟」卡森斯來台加盟T1台啤雲豹隊，對此身處另一職藍聯盟的華裔球星林書豪樂見其成，他認為有大咖球星來是一件好事，能帶動台灣籃球發展。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/桃園報導

前NBA球星「表弟」卡森斯來台加盟T1台啤雲豹隊，對此身處另一職籃P.League+的華裔球星林書豪樂見其成，他認為有大咖球星願意來是一件好事，能帶動台灣籃球發展。而事實上兩人過去在NBA有過數次交手，卡森斯還曾對林書豪的球隊砍下56分。

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卡森斯和林書豪頗有淵源，兩人差不多是同期的球員，而且卡森斯生涯代表作正是在和林書豪所屬球隊的交手中所寫下，那是在2016年1月26日，由沙加緬度國王對戰夏洛特黃蜂。

該場比賽兩隊激戰到二度延長賽，林書豪上場50分鐘，19投8中，得到20分11助攻；卡森斯也上場超過45分鐘，30投21中，得到56分12籃板4助攻，還有2次阻攻，這也是他個人單場的最高得分。

▲林書豪曾在NBA多次對上過卡森斯，其中一次卡森斯全場30投21中，得到56分12籃板4助攻，還有2次阻攻，這也是「表弟」個人單場的最高得分。（圖／美聯社／達志影像）
▲林書豪曾在NBA多次對上過卡森斯，其中一次卡森斯全場30投21中，得到56分12籃板4助攻，還有2次阻攻，這也是「表弟」個人單場的最高得分。（圖／美聯社／達志影像）
今晚卡森斯在T1首秀砍下13分，台啤雲豹以119:90擊敗臺南台鋼獵鷹。而林書豪則是在PLG的比賽中單節攻下破紀錄的22分、全場43分，率領新北國王以118:82大勝福爾摩沙夢想家。

賽後談到卡森斯來台效應時，林書豪表示：「我覺得很好啊，有越大牌的明星可以來台打球，越能幫助台灣籃球。所以我覺得是好事，就跟霍華德來一樣，我覺得氣氛很不錯。」

▲卡森斯在T1台啤雲豹隊的首次得分，是一次精彩的灌籃。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯在T1台啤雲豹隊的首次得分，是一次精彩的灌籃。（圖／記者陳明中攝）
▲前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日在桃園巨蛋進行生涯T1聯盟首秀，繳出13分10籃板的「雙十」數據，幫助台啤雲豹隊以114:88擊敗臺南台鋼獵鷹。（圖／記者陳明中攝）
▲前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日在桃園巨蛋進行生涯T1聯盟首秀，繳出13分10籃板的「雙十」數據，幫助台啤雲豹隊以114:88擊敗臺南台鋼獵鷹。（圖／記者陳明中攝）

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