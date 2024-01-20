電影館「光影魔幻樂園」 看電影玩展覽還有手搖動畫機帶回家
高雄市電影館親子教育展「光影魔幻樂園」今（20）日首場展區導覽及手作課程吸引許多爸媽帶小朋友到電影館，除了有以「視覺暫留」原理製作的一系列驚奇道具的趣味體驗，還能實作超可愛的台灣原創動畫IP「小貓巴克里」逐格動畫，帶領大家成為動畫師，認識電影製作的過程。
記者黃文德／高雄報導
高雄市電影館館長黃晧傑表示，近期電影館影廳設備更新，一樓更有雄影書屋，本月加入「光影魔幻樂園」展覽，打造更全面的寓教娛樂延伸空間。第一場活動邀請到台南復興自造教育及科技中心專業講師進行導覽，運用有趣而富有知識性的藝術形式，啟發孩子對電影的興趣與感知，還有增添親子互動的手作課，小朋友可以將可愛的「小貓巴克里」手搖動畫機教具帶回家。
「長短腳電影院」為高雄市電影館獨家策辦的親子電影品牌，為打造親子同歡館舍，「長短腳電影院」2024年結合常設展「光影魔幻樂園」展覽推出系列活動，自二月起高雄市電影館將祭出「光影手作套票」250元限定優惠，大小朋友可以在觀影後延伸學習，享專人導覽與解說宛如森林遊樂園繽紛般的「光影魔幻樂園特展」，更可參加獨家的 「小貓巴克里手搖動畫機」親子手作體驗，小朋友和爸爸媽媽一起動手組裝，體驗逐格動畫的製作過程，讓小貓巴克里在手中活蹦亂跳。
二月「長短腳電影院」節目1/27開賣，「光影手作套票」同步熱賣中。欲知更多活動詳情，邀請大家加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至高雄市電影館官網、臉書粉絲團、IG查詢。