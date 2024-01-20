名家論壇》柯志遠／《死期將至》向死而生的暗黑啟示錄

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《死期將至》除了敘事手法的驚世駭俗，另一個看點中的看點，就是華麗到不可思議的卡斯，十幾位獨當一面的大咖輪番上陣，在男主「走馬燈」似乍起乍滅的人生裡分別擔綱演出，萬人迷長腿歐巴如崔始源、成勛、李到晛、李宰旭，演技見長的吳正世、張勝祖，甚至首席童星金康勳（《山茶花開時》），人數眾多，卻能做到「人人有戲，個個吸睛」，尤其是李宰旭、李到晛、金材昱，在短短篇幅內，肉眼可見地竟似交出了近期最佳的演技成績單。更特別值得一提的是，對韓劇死忠影迷來說最深入人心的三大高冷邪派男神：徐仁國（《狼狩獵》）、金材昱（《Voice》）、金智勛（《芭蕾復仇曲》）一口氣全到齊了，尤其金材昱、金智勛兩大殺人魔冷酷相殘的橋段，那才真的是血腥到教人歎為觀止，千萬不要錯過。耀眼的男神卡斯繁星滿天，劇中女星的鋒芒亦是不遑多讓，「女友」高允真的戲不多卻美出新高度，「媽媽」金美卿的演技一如既往的感人至深，「死神」朴素丹從頭到尾面無表情，懾人的獨特氣場卻貫穿全局。（細看的話，客串的還有《閃爍的西瓜》的厲雲、《機智監獄生活》的金聖喆）
《死期將至》的評價之所以不能以尋常追求娛樂感官的奇幻「爽劇」來看待，在於他在匪夷所思、架空現實的皮相之下成功植入了對於生命價值的深刻探討。男主角徐仁國因為命運多舛而跳樓，因為自殺而遭受「再死十二次」的懲罰，而這個懲罰的原因直到戲到尾聲才以一種柳暗花明的方式，豁然開朗（恍然大悟）地揭曉了，最後的32年「懺悔餘生」設計得讓人拍案叫絕（僅管有部份網友雞蛋裡挑骨頭，認為兩個身份合一不盡合理，我個人卻認為那是讓「兒子」徹底瞭解、體會「母親」所承受的感受的，最犀利、通透的一種安排），面對人世的苦難，選擇逃避並不是自己個人的事，因為這世上始終還有愛你甚於生命的人，這個寓言式的主題，可以呼應西方的「蝴蝶效應」，可以聯想東方的「因果循環」，講故事的筆觸是辛辣、尖銳的，裹捲在裡頭的內核情感卻是出奇溫暖的，而最後的結局是在歷經諸多劫難後乞求回到循環的「最初」，恰正體現了德國哲學家馬丁·海德格爾在其存在論名著《存在與時間》中提出的「向死而生」，這個揹負著罪的靈魂（他到非常後面才弄明白自己「罪」在何處），他是死了又死，何嘗不是活了又活，但凡心底的愛還在，便仁慈地並不曾被真正放棄。
最後，想特別提一下「網漫」對於韓劇在創作能量上的挹注這個奇特的現象。放眼這幾年在收視上掀起巨大聲量和極高評價的大勢韓劇，文學性極高的如《如蝶翩翩》、《逃兵追緝令》，甜美浪漫如《犬系戀人》、《我的女神室友斗娜》、《今生也請多指教》，震撼磅礡如《Moving異能》、《Sweet Home》，天馬行空如《驅魔麵館》，火爆激烈如《獵犬》，無一不是取材自赫赫有名的人氣網路漫畫，這種創意取材的渠道，類型之多元、創意之生猛、情節之緊緻，逐漸形成一條具體受到市場推崇、需要（也豐沛不竭）的常態「產業鏈」，帶給韓國影、視產業的，不只是原著IP的「高知名度」和原始讀者的「黏著度」，更由平面而影像，由2D而3D地，實質開拓、提昇了影視作品的面貌、格局與可能性。相較於大陸的IP翻拍數量如過江之鯽卻逐漸千篇一律的「套路化」（來來去去地「穿越重生」、「重生穿越」，膩到不行，乏善可陳），或日本漫畫風格直接「代入」影像創作的浮誇、做作（反倒變成一種「制約」），韓國的「網漫VS.影視」生態，確實有更立體、更宏觀，效益也更龐大的參考價值。眼見為實，同樣是網漫搬上螢幕的《死期將至》，從主題到型式，從人設到敘事，真的有太多功課可以做了，這兩年蓬勃奮起的台劇主創團隊們，千萬不要錯過這個取經、攻錯的機會呀！
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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