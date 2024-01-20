印度公開賽／戴資穎超狂神紀錄繼續堆高！力拚本季、賽史首座冠軍
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎在超級750系列印度羽球公開賽一路過關斬將，從首戰到4強都是以直落二勝出，順利挺進決賽，這也是小戴在超級賽、大獎賽和世界巡迴賽中第51次打進決賽，女單史上最強紀錄繼續堆高，同時距離本季和賽史首冠僅差最後一勝，
記者路皓惟/綜合報導
戴資穎在女單4強以21：13、21：18擊敗新加坡選手楊佳敏，在超級750系列賽事中追平中國選手陳雨菲的15次挺進決賽紀錄，不過陳雨菲在晚間的「中國內戰」中拍落同胞王祉怡，將這項最多紀錄從小戴手中要了回來。
此外，戴資穎在世界巡迴賽中已經收穫了16個冠軍頭銜，僅次於南韓的安洗瑩，後者目前擁有20個冠軍。不過若將改制前的超級賽和大獎賽的成績計入，戴資穎在三項頂尖賽事合計贏得31次冠軍，高居女單之首。
在印度公開賽升級750等級賽事之前，戴資穎鮮少參加此賽事，2014年首輪不敵中國選手姚雪，2016年則是在8強不敵泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），今年是小戴參加印度賽以來首次打進決賽，對手將是「宿敵」中國名將陳雨菲。
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