大選後首歐洲訪團 立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇率團來台
外交部今（21）日表示，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）應我國政府邀請，於本（1）月21日至26日率朝野議員共11人訪台，成員包括米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）3位副議長等重量級議員，展現立國國會跨黨派友我情誼，外交部對該團來訪表達誠摯歡迎。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，馬瑪竇所率議員團是我國總統大選後首個受邀來訪的歐洲訪團，在台期間將晉見蔡英文總統及總統當選人賴清德、接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會國家安全會議、經濟部、國家發展委員會及參訪新竹科學園區等，針對台立各項重要議題及雙方潛力合作領域交換意見。
外交部說，馬瑪竇是台灣的堅實友人，在我國「駐立陶宛台灣代表處」於2021年11月設立後，不畏中國威脅，隨即以實際行動率領波海三國國會友台小組主席連袂訪台。馬瑪竇此次再度率團來訪，除將向總統當選人致賀及肯定我國民主選舉圓滿成功外，另將傳達台立兩國共同捍衛民主價值的訊息。
台灣與立陶宛都是面對威權擴張威脅的前線國家，彼此共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國在經貿產業及科技領域的合作也十分緊密，相信訪團此行將進一步深化雙邊交流及情誼。