NBA／公鹿雙星合砍76分！141:135退活塞 全場81罰成「罰球大戰」
美國職籃NBA今（21）日底特律活塞在主場迎戰密爾瓦基公鹿，公鹿隊在靠著Damian Lillard攻下全場最高45分外帶6籃板11助攻，以及「字母哥」Giannis Antetokounmpo也繳出31分10籃板9助攻準大三元成績，最終率領公鹿以141:135驚險擊敗活塞。而此戰雙方共計罰球81次也成為焦點，活塞總教練Monty Williams認為這樣的情況，對球隊造成很大的麻煩。
記者陳品翔/綜合報導
這場公鹿活塞之戰，除了上演一場進攻大戰之外，雙方也一路拉鋸到第四節比賽。到了末節剩下約6分鐘時，原先落後的活塞甚至一度逆轉比賽，但公鹿在暫停過後站穩腳步，打出一波9:0攻勢，最終活塞無力追趕，公鹿就以6分之差驚險搶先勝利。
本場比賽上演一場「罰球大戰」，雙方共計罰球81次，其中Giannis Antetokounmpo跟Damian Lillard兩人合計就獲得38次罰球機會，甚至比活塞全隊32次還要多。「當一支球隊有49次罰球機會的時候，真的很難去防守。我替球隊感到難過，因為我們真的很努力，去打出好的籃球和好的防守。」活塞總教練Monty Williams說到。
談到Damian Lillard攻下全場最高45分，公鹿總教練Adrian Griffin也對他的表現讚譽有加。「今天Damian Lillard表現得非常出色，他在進攻和防守方面都做得很好。我甚至並不知道他得到了45分，但他是一位有自己節奏的球員，他在場上確實找到了屬於他的節奏。他投進了一些關鍵球，這就是他加入公鹿這支球隊的原因。」
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