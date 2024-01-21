▲歡迎光臨風味世界　解鎖世界最長壽飲食配方與食材

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幾乎在整個人類歷史中，人們都很推崇香料和香草的藥用特性，如今大家更注重它們在促進健康、抗老防病方面的功效。調味料用對了，就能大大提升菜餚的益處和滋味。所以我喜歡研究各種香料，並跟「食養」®（FoodTrients）團隊的實驗廚房合作，一起設計各種味道豐富的抗老化食譜。
說到香料和香草，你要了解它們分為不同種類，而且各有不同益處。舉例來說：
具有增強免疫力功效的香料，包括薑黃、孜然、丁香、全香子、柑橘皮和八角。
具有淨化功效的香料和香草有助於排毒，包括肉桂、迷迭香、奧勒岡、月桂葉和洛神。
具有修復功效的香料有助於增強身體機能，包括大蒜、小豆蔻、石榴、葫蘆巴和百里香。
具有寧神功效的香料和香草：包括鼠尾草、羅勒、番紅花、薄荷和香茅。
使用綜合香料來發揮料理創意不但簡單，還能享受來自世界各地的各種風味。你可能還沒發現原來自己家的櫥櫃竟然有這麼多種香料。來自各個文化的綜合香料種類多不勝數，而且大多都很容易製作，只要使用家裡現有的材料，或到超市、傳統市場、網路上買材料就能調配。
在這本食譜書中，我研發了一些使用比較少見的香料入菜的食譜，像是來自非洲的發酵香料非洲刺槐豆（dawadawa）；來自墨西哥的香菜近親刺芹（culantro）；以及南薑（galangal），一種薑的品種。我還開發了來自世界各地的十三種綜合香料。我的非洲綜合香料配方添加柏柏爾香料（Berbere，第318頁），有助於增強腦力。印度恰特瑪薩拉綜合香料（Chaat Masala mix），（第318頁）具有美膚作用。來自埃及的杜卡綜合香料（Dukka Spice Blend，第320頁）有助於支持心臟健康。想要抗發炎，可以使用牙買加咖哩粉（Jamaican Curry Powder，第321頁）。想要增強免疫力，可以選擇日式七味粉（7-Spice Blend，第322頁）。想要抗癌，西南綜合香料（Southwestern Spice Blend，第323頁）是不錯的選擇。我的食譜大部分都經過現代改良，融入來自世界各地的風味。我特別注重使用營養密度高的健康食材。書中許多非傳統食譜的靈感都是來自世界五大藍區（以長壽人口著稱的地區）。
以下是我在這本書中重點介紹的國家和地區（包括藍區）。每個地區下面列出二到三道我為該區設計的食譜。並非每道食譜都包含在內；書裡還有介紹更多飲料和醬料等等。我特別挑出這些地區的代表性香料，希望這些食材在提供你的健康之餘，也能激發你嘗試新風味的興趣。
非洲大陸與北非（摩洛哥和埃及）非洲料理從南非、中非到北非之間存在極大差異。大蕉、木薯、米飯和薯蕷，是相當普遍的澱粉食物。菠菜、秋葵、花生和豆類也被廣泛使用。在衣索比亞和厄利垂亞，人們會用苔麩麵粉（teff flour）製成的蓬鬆薄餅因傑拉餅（injera）當成盛裝食物的容器，柏柏爾綜合香料在當地也很受到歡迎。南非人喜歡吃咖哩肉末（bobotie），這是一道用肉末和香料製成、上面淋上蛋汁的菜餚。非洲刺槐豆（又稱薩姆巴拉〔sumbala〕），是西非烹飪中使用的一種發酵香料。
幾個世紀以來，商人、旅人、入侵者、遷徙族群和外來移民，都為北非料理帶來影響。摩洛哥料理無論甜鹹都會使用肉桂、薄荷和薑。摩洛哥堅果油也是料理中的關鍵成分，其他食材還有醃漬檸檬、番紅花和芝麻。知名的北非綜合香料（ras el hanout）是用二十七種香料調配而成。
美國（美洲原住民居地、美國南部、美國西南和夏威夷）與加拿大美國料理相當多元，從以海鮮為主的東北部、南部的寬葉羽衣甘藍和米豆，再到西南部的辣椒節，以及夏威夷的熱帶風味都有。美國最早的居民是美洲原住民，他們除了種植玉米、豆類和南瓜，也有蔓越莓、鼠尾草和藥蜀葵根。加拿大料理深受英國和法國影響。當地阿卡迪亞人創造了美國的肯瓊文化。1加拿大人喜愛原生鮭魚、培根和楓糖漿。
澳洲、紐西蘭和玻里尼西亞澳洲和紐西蘭料理深受世界各地和早期原住民的多元影響。歷史上有許多來自歐洲等地的人民到這裡尋求庇護或尋找黃金，所以義大利、希臘和黎巴嫩菜餚才會這麼普遍。除了小羊肉，夏威夷豆、奇異果、綠唇貽貝和鼠尾草在這裡也相當常見。這個地區有一種麥盧卡蜂蜜，據傳擁有藥用特性。鄰近的玻里尼西亞飲食以海鮮為主，許多菜餚也都使用菠蘿蜜和椰奶等熱帶水果入菜。
加勒比海島嶼（古巴、牙買加、波多黎各和巴哈馬）在某段時期，包括非洲、拉丁美洲、印度、東南亞、中東和中國等各個文化在內的烹飪風格，似乎都對加勒比海料理產生影響。這些島嶼常見的食材包括米飯、大蕉、豆類、木薯、香菜、甜椒、哈瓦那紅辣椒、蘇格蘭圓帽辣椒、鷹嘴豆、番茄、地瓜、椰子、洛神花和全香子。
中國與喜馬拉雅山區這片幅員遼闊的地區是許多獨特料理的發源地，不過各種料理之間還是有一些共通性。中國文化注重生活平衡，在食物方面也很講究平衡。食物一般分為主寒的陰性食物和主熱的陽性食物。米飯是很重要的主食，人們一日三餐常吃米飯，搭配蔬菜和豬肉、雞肉等肉類。飲料則以茶為主，通常每餐都有茶。中國料理根據地區可以分為四大菜系：粵菜（南部）、京菜（北部）、上海菜（東部沿海）和川菜（內陸）。不過中國歷史豐富、文化多元，所以當然不是只有這幾種菜系。中國的香料包括五香、黃耆、薑、花椒、芝麻、八角和白胡椒。喜馬拉雅山區則有富含礦物質的粉紅色喜馬拉雅鹽、富含蛋白質的辣木葉，以及富含抗氧化劑的枸杞。
本文摘選自《環球尋味250道 解鎖世界最長壽飲食配方與食材》，常常生活文創出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60645
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