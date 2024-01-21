富邦啦啦隊「2天吸金1200萬」演唱會開紅盤！9個月集訓祕辛曝光
富邦啦啦隊Fubon Angels，18、19日一連兩天舉辦售票演唱會，創下台灣首支啦啦隊舉辦演唱會的創舉，兩天商品一共銷售進帳500萬，總收入高達1200萬元，吸金能力超級驚人。為了這次演唱會，21位女孩卯足全力，籌備9個多月就為了回饋粉絲。成員沁沁更爆料，很多女孩都是練到凌晨1、2點，練到球場關門，必須翻牆才能回家。
記者詹鎰睿／綜合報導
Fubon Angels舉辦的2024《 Volume Up! 》演唱會，不僅門票全數售罄，包含慈妹、秀秀子、丹丹、卡卡、蓁蓁、潔米、檸檬、東東、朱朱、Tiffany、安娜、Jessy、沁沁、Kesha、維心、奶昔、大頭、百白、卡洛琳、栗子以及來自南韓的新成員李皓禎等21位人氣成員都使出渾身解數，集訓籌備9個多月。
啦啦隊成員沁沁更透露，為了這場演唱會，女孩們從早到晚都待在舞蹈教室練習，「有的女孩很認真，練到凌晨1、2點可能才離開球場，因為我們球場警衛習慣把鐵門拉起來，可能她要離開球場的時候，鐵門已經拉起來了，那她只好翻牆出去。」
成員檸檬也說：「期待之餘的話，還是有點小緊張，因為大家都是第一次站上那麼大型的舞台，然後戴上耳麥，跟所有現場的導播、燈光一起調整這些走位。」
此次演出，女孩們除了唱歌、跳舞，還將長笛、魔術表演、空中環、跑步機舞蹈等各式各樣創新又獨特的表演搬上演唱會舞台，令台下粉絲們驚呼連連，紛紛高喊：「值回票價！」即便已經結束，仍讓大家意猶未盡，持續敲碗Fubon Angels能再加場，網路好評不斷。
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