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NBA／勇士願意賣掉Jonathan Kuminga　美媒：但仍無法挽救本賽季

▲勇士目前願意送走Andrew Wiggins、甚至是Jonathan Kuminga，但恐怕這樣做仍然以挽救這個賽季的敗局。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士目前願意送走Andrew Wiggins、甚至是Jonathan Kuminga，但恐怕這樣做仍然以挽救這個賽季的敗局。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

《Action Network》記者Matt Moore近期評估了聯盟各隊在交易截止日前的動向，其中關於金州勇士隊的處境，他認為勇士隊目前願意送走Andrew Wiggins、甚至是Jonathan Kuminga，但問題在於他們不知道如何去提升這支球隊，僅是鋒線上的修補，並不能挽救這個賽季。

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▲Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga在場上並不兼容，勇士隊交易他持開方態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga在場上並不兼容，勇士隊交易他持開方態度。（圖／美聯社／達志影像）
勇士必須在交易截止日前有所行動，但該怎麼做？Matt Moore在文中如此寫道：「沒人知道。這就是現實。他們希望送走Andrew Wiggins以進行陣容升級，他們願意和待得不開心的Jonathan Kuminga分手，Moses Moody可以賣一個好價錢。但目前的問題是，勇士隊可能已經挽救不了這個賽季了

勇士目前戰績18勝22敗，落後西區第10的洛杉磯湖人1.5場勝差，而目前對他們來說最嚴重的問題是，這支球隊目前並沒有一個明確的出路來擺脫目前的的困境。

▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry已經一起打球多年，從2015年起他們攜手拿下4座NBA總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry已經一起打球多年，從2015年起他們攜手拿下4座NBA總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
「他們似乎不能小修小補，這一季下滑幅度最大的就是球隊的那些王朝核心，用另一名前鋒換掉Wiggins似乎也不能讓他們再次回到爭冠位置。」Moore接著表示，「而賣掉Klay Thompson或Draymond Green——除了剝奪他們整個職業生涯都穿著黃、藍色球衣的權利以及傷害Stephen Curry的感情之外——無法產生足夠的回報，只能降低豪華稅之外，不會產生任何積極效應。」

然而，勇士隊本季豪華稅金額為1.86億美元，Curry目前狀態不佳，但仍被認為是NBA聯盟之中少數有能力帶領一支球隊奪冠的球員。所以他們沒有觀望的本錢，一切都擺在桌面上，僅有直直的兩條路可走。

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