救國團送籃球設備到環山部落 一圓平等國小學子籃球夢

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救國團主委郭國輝表示，台灣各個偏鄉角落需要關懷的地方，都是救國團積極整合社會資源予以協助與幫忙的對象。平等國小位在雲霧繚繞的環山部落，不管從宜蘭或台中市區進入，車程都得花費3小時以上，偏遠地理位置，大大限制學校資源獲取，是促使他們長途跋涉遠道而去服務主因。
救國團台中市南區林春旭會長說，自從前年獲悉平等國小籃球隊獲得全市國小籃球賽冠軍，要代表台中出征全國聯賽欠缺交通、住宿及膳雜費後，就特別關注偏遠部落資源不足等問題。為此，去年中旬持續率領義工夥伴深入環山部落訪視平等國小，了解到籃球隊資源很匱乏，因而發起募集籃球物資與經費捐贈活動。
平等國小成立籃球隊已13年，在教練積極領導下，運動風氣蓬勃，對外比賽常常名列前茅，迄今也有多個優秀球員，在升學過程中被遴選至全國各地著名籃球校隊，銜接更專業精進的籃球訓練，像陳將雙、莊欣霓等球員，畢業後分別被綸括至台北金華國中及苗栗大倫國中繼續籃球專業訓練。
目前學校無論在籃球設備、經費及師資等，大部分只能倚賴企業各界的贊助，所以救國團主委郭國輝帶領救國團南區團隊，透過體育專才計畫，推動一顆籃球可以一圓偏鄉孩童的籃球夢、一雙球鞋也能帶領他們走出人生一條路。很希望孩子透過外出比賽機會，讓偏鄉小朋友精湛才能被外界發現，進而有機會走出偏鄉，獲得更多發展的機會。。
捐贈活動中，可以看到小朋友流露陽光般燦爛笑容，一位五年級泰雅族小朋友表示，學弟妹們都很喜歡打籃球，只是欠缺一雙好的球鞋，有好的球鞋，平日練習或出去比賽時，由於更有包覆性、跑得更輕盈、跳得更高，也不容易受傷。非常感謝來自臺中市救國團的叔叔阿姨們，未來穿上新鞋後，一定可以卯足全力、大展身手。
林春旭說，台灣有許多善心人士想要幫助偏鄉孩童，卻無從下手，救國團在這次活動中，就透過小額募款、集結社會大眾力量，讓社會各界夢想作公益，但無法親自到偏鄉關懷善心人士，經由救國團團隊的力量，把物資整合後帶到平等國小，也能幫助偏鄉小朋友完成「翻轉人生，一圓偏鄉籃球夢」計畫。
救國團臺中市團委會感謝警聯保全、冠景景觀有限公司、宏茂園藝社、藝聖創意景觀有限公司、瑞華清潔有限公司、儒耀有限公司、梨山賓館、永生景觀園藝、羿麗智能創見、永倉企業有限公司、麗強企業、張國秋教授及小額捐款等善心人士，由於他們熱血參與，才能成就這次公益活動。