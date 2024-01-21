NBA／楊敬敏今日禁賽期滿復出 昨晚砍43分的林書豪因舊傷缺陣
P.League+新北國王球星楊敬敏去年因婚外情醜聞自請離隊，本賽季回歸後被禁賽15場，如今期滿他即將復出，預計將在今（21）日隨國王隊在主場對戰高雄鋼鐵人。
記者黃建霖/綜合報導
楊敬敏是MVP二連霸球員，也是聯盟之中最出色的本土前鋒之一，上賽季他場均可貢獻14.8分3.5籃板2.6助攻，兩分球命中率43.5%，三分球命中率33.6%；總冠軍賽場均17.3分4籃板1.8助攻，兩分球命中率52.7%，三分球命中率40%。
不過季後他爆出婚外情風波，而自請離隊，後來P. LEAGUE+ 紀律委員會裁定他將因此被禁賽15場，不過東超賽事不在此限制，因此他也已經訓練了一段時間，並且有上場實戰過。
新北國王總教練萊恩在此前受訪時表示，楊敬敏是老將，在隊內也受到隊友喜愛，並且熟悉體系，相信他會為復出做好準備，自己並不擔心他的情況。
根據國王公告，昨天砍下43分的林書豪今天再次因為左腳踝舊傷缺陣，李愷諺和林金榜則分別在昨天因為右手腕和尾椎受傷而缺席在主場對戰高雄鋼鐵人賽事。3位球員傷勢皆不嚴重，列入逐日觀察名單（Day to Day），後續賽事出賽待評估。