MLB／金河成提前赴美進行「肉體改造」　新賽季目標提升長打率

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對於提前出國的決定，金河成表示：「這個賽季對我來說是非常重要的一年，所以我計劃提前一點去美國訓練，因為我準備得很好，我也會盡全力在新賽季打出好的表現。去年，我說我想提高我的長打率，但最終我的成績並沒有我想要的那麼好。考慮到這一點，季前我會進行大量的重量訓練並增肌，希望長打率可以更好。」
現年28歲的金河成，去年球季拿下國聯工具人金手套獎，也是首位奪得金手套獎的亞洲內野手。金河成上季繳出17轟、60分打點，打擊率2成60成績，並靠著優異的速度跑出38次盜壘成功，攻守俱佳的表現也讓金河成的合約，被許多專家認為相當超值。
不過，金河成去年的長打率為0.398，只比前年賽季的0.383略高一些，相比過往在韓職時期曾繳出單季30轟、長打率0.523的成績，有一段明顯落差。
新賽季金河成也將與日前宣布加盟教士隊的高祐錫成為隊友，一同替教士隊奮戰。對此金河成表示：「我很高興高祐錫能夠加入教士，我認為在同一支球隊中，有一位同鄉球員會對我的生活有所幫助。祐錫是第一次登上大聯盟，我會努力幫助他適應美國的生活，希望我和祐錫都能度過一個美好的賽季。」
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