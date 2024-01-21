5566除夕夜嗨跳〈放手〉致敬Energy！王仁甫爆當年「競爭內幕」
台灣本土天團5566昨（20）日晚間與新生代男團FEniX、AcQUA源少年組成限定團體「THIRTEEN」，一同登上《2024 WE ARE我們的除夕夜》陪伴歌迷們歡度除夕夜，13人大跳橫跨35年的男團經典歌曲，其中就屬Energy〈放手〉最讓大家驚豔。為此，王仁甫表示，雖然當年被外界視為競爭關係，但其實大家私底下都有認識，不排除未來兩團登台合作。
記者詹鎰睿／綜合報導
由文化總會製作的除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》昨晚在台北流行音樂中心錄製，出道22年的本土天團5566帶著新生代偶像男團FEniX、AcQUA源少年組限定團「THIRTEEN」。身為大哥的孫協志坦言，有感受到體能年年衰退，但還是勉勵自己保持好體力。
談到Energy確定復出，孫協志相當期待，「就跟大家看現在的56一樣，都是滿好的事情！」王仁甫也回憶當年被外界視為互相競爭的內幕，「那時候唱片公司、媒體氛圍，確實會讓大家營造兩個團體在競爭，但我們私底下都是認識的。」
至於兩團有沒有機會合體演出？孫協志則喊話Energy的公司相信音樂，「看相信音樂要不要找我們！有機會的話應該滿有趣的。」他還爆料，當年主持外景節目時，有次就邀請Energy上節目，「一來很殺喔！」結果一變空檔，每個人都在咳嗽快要內傷，讓他印象深刻。不過，孫協志仍相信，Energy回到舞台上，一定會帶來不一樣的感受，「因為人生歷練不同，在台上一定會更好看、更Man的感覺。」
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