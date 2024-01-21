累了嗎？川普頻將海利當裴洛西 遭質疑「心智狀態有問題」
美國總統大選即將於今年11月登場，共和黨正如火如荼的在各州展開黨內初選。川普19日在新罕布什爾州造勢的時候，痛批黨內對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）「不是當總統的料」，但多次出擊之下，也頻頻口誤將海利錯當成民主黨前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。而海利也不放過機會，質疑川普精神狀況不適合再當總統。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，共和黨的黨內初選如火如荼進行當中，其中新罕布什爾州初選即將在幾天後登場。不過川普19日在造勢場合回憶起因自己支持者而起的國會襲擊事件時，川普一再提及黨內對手的名字，痛批海利應該要為2021年1月6日國會暴動案負責，並指責她拒絕政府支援，「海利主管維安。我們向她提供1萬名人力，無論是士兵也好或國民兵也好，但他們拒絕了。他們不想談論這些。」
海利是川普在新罕布什爾州初選的頭號勁敵，但她在2021年不掌管國會山莊維安，就連個公職都沒有。當時有權力管理眾院的是議長裴洛西。
海利在20日於新罕布什爾州基恩（Keene）的活動上質疑川普，稱「川普團隊回應他（川普）搞錯了，他在講別的事」，「他不止一次在講暴動案時提到我的名字。我的關切是，我並不是在詆毀他，但面對總統職位伴隨而來的壓力，我們不能有另一個我們需要質疑心智狀態是否健全的人。」
《法新社》報導指出，海利的這段言論同時也在影射81歲的現任美國總統拜登。川普在內的共和黨人一再攻擊拜登的歲數，並質疑拜登心智敏銳度是否還能勝任第2個總統任期。
現年52歲的海利20日針對川普的言論，無疑是共和黨陣營迄今對77歲川普心智健全度最直接的挑戰。海利過去也曾表示超過75歲的政治參選人應該要接受並通過心理能力測驗。她20日接受福斯新聞採訪時表示，「我們需要的是頂尖出色的人才……我要說的是，我們真的要讓兩個80多歲的老人競選總統？」