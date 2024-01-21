▲購買食品用洗潔劑，我該挑選天然、有機產品嗎？

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「天然」、「有機」洗潔劑最好？其實是迷思！許淑真副教授說明，不論是清洗食品的蔬果清潔劑、洗器具的洗碗精、小蘇打、茶籽粉、洗碗機洗劑等，只要是清洗、消毒食品表面或食品接觸面的產品，都屬於食品用洗潔劑。
有些洗潔劑標榜天然、有機，讓消費者覺得更加安心，但這其實只是一種迷思。許淑真副教授説，洗潔劑功能是把表面髒污去除，而不是供作食用的食物，且內含的洗精有效成分是界面活性劑，多為化工合成物，因此，不論是一般的食品用洗潔劑，或者有機、天然成分的食品用洗潔劑，其功能都是一樣的，在使用上、安全性其實沒有差別。
避免誇大不實的廣告為避免食品用洗潔劑的廣告與標示誇大不實，依照衛生福利部「食品用洗潔劑標示原則」規定，宣稱「有機」的洗潔劑，必須含有經過中央農業主管機關認可的有機成分，並且不能直接在產品品名、包裝圖畫或特定記號上宣稱「有機」或「Organic」字樣，僅能在產品的一般文字敘述中說明有機成分與含量百分比。以天然成分製作的洗潔劑來說，則只有成分是100%天然的產品，才能在品名、包裝圖畫上、記號上宣稱天然。若同時含有非天然成分物質，則僅能在一般文字敘述中說明天然成分與含量。
食藥署建議，民眾在選擇洗碗精等食品用洗潔劑時，應注意產品標示與廣告宣稱，避免買到誇大不實的產品。更重要的是，應確實以清水沖洗乾淨，才能減少洗潔劑的殘留。
文章引用來源：藥物食品安全週報 第956期 2024/01/12
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60646
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