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購買食品用洗潔劑，我該挑選天然、有機產品嗎？

▲購買食品用洗潔劑，我該挑選天然、有機產品嗎？
▲購買食品用洗潔劑，我該挑選天然、有機產品嗎？

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】每天用來洗鍋碗瓢盆的洗碗精，或是洗蔬果專用的洗潔劑，都屬於「食品用洗潔劑」，這些食品用洗潔劑種類繁多，有些標榜有機、無毒，真的有比較好嗎？購買食品用洗潔劑時又應該該怎麼挑選呢？食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請長榮大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程許淑真副教授來說明使用及選購食品用洗潔劑的正確觀念。

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「天然」、「有機」洗潔劑最好？其實是迷思！

許淑真副教授說明，不論是清洗食品的蔬果清潔劑、洗器具的洗碗精、小蘇打、茶籽粉、洗碗機洗劑等，只要是清洗、消毒食品表面或食品接觸面的產品，都屬於食品用洗潔劑。

有些洗潔劑標榜天然、有機，讓消費者覺得更加安心，但這其實只是一種迷思。許淑真副教授説，洗潔劑功能是把表面髒污去除，而不是供作食用的食物，且內含的洗精有效成分是界面活性劑，多為化工合成物，因此，不論是一般的食品用洗潔劑，或者有機、天然成分的食品用洗潔劑，其功能都是一樣的，在使用上、安全性其實沒有差別。

避免誇大不實的廣告

為避免食品用洗潔劑的廣告與標示誇大不實，依照衛生福利部「食品用洗潔劑標示原則」規定，宣稱「有機」的洗潔劑，必須含有經過中央農業主管機關認可的有機成分，並且不能直接在產品品名、包裝圖畫或特定記號上宣稱「有機」或「Organic」字樣，僅能在產品的一般文字敘述中說明有機成分與含量百分比。以天然成分製作的洗潔劑來說，則只有成分是100%天然的產品，才能在品名、包裝圖畫上、記號上宣稱天然。若同時含有非天然成分物質，則僅能在一般文字敘述中說明天然成分與含量。

食藥署建議，民眾在選擇洗碗精等食品用洗潔劑時，應注意產品標示與廣告宣稱，避免買到誇大不實的產品。更重要的是，應確實以清水沖洗乾淨，才能減少洗潔劑的殘留。

文章引用來源：藥物食品安全週報 第956期 2024/01/12



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60646

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