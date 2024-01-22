寒流開工冷爆！7-11「特大杯咖啡31元」可寄杯　星巴克買一送一

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📍門市｜1月21日至1月24日
◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元)
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元)
◾英式紅茶第2杯10元，6.4折（原價35元、特價23元)
📍門市｜即起至2月6日
購買飯糰或燴飯，享指定現萃茶半價。
◾經典純奶茶，原價50元、特價25元
◾四季純奶青，原價35元、特價18元
◾一顆檸檬青，原價60元、特價30元
◾優格好多青，原價60元、特價30元
📍APP｜即起至1月23日
◾特大杯美式56杯1688元，5折（原價60元、特價31元）
◾特大杯拿鐵36杯1688元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾純奶茶／純奶青60杯1688元，5.6折（原價50元、特價29元）
◾中杯精品拿鐵／美式32杯1688元，5.9折（原價90元、特價53元）
🟡全家便利商店
📍APP｜限1月22日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即日起至1月23日
◾大杯美式26杯688元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵22杯688元，5.7折（原價55元、特價31元）
◾中杯單品美式16杯688元，5.4折（原價80元、特價43元）
◾中杯單品拿鐵14杯688元，5.5折（原價90元、特價49元）
◾私品茶65元系列20杯688元，5.3折（原價65元、特價34元）
📍門市｜1月22日至1月25日
◾大杯薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元
◾大杯冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元
◾大杯杏仁茶6折，原價65元、特價39元
📍APP優惠趣｜1月22日 10:00起
◾中杯畬室醇香巧克力飲59元優惠券，約7折（5萬組）
◾大杯慢煮焦糖拿鐵49元優惠券，約7.6折（20萬組）
🟡星巴克：限兩天買1送1
星巴克今明兩天（1月22日、23日）舉辦好友分享日，活動當天上午11時至晚間8時，到門市買兩杯特大杯風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
此次買一送一優惠品項不包含星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡伯朗咖啡：限1天買一送一
1月22日當天限定，持伯朗Lounge卡到伯朗咖啡館全門市消費，享飲品買一送一。活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，飲品不限品項、容量，但不含季節限定飲品、手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！