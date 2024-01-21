《富都青年》主題曲太催淚！RYOTA片山凉太「開唱1反應」女粉嗨翻
創作歌手、編曲人與音樂製作人RYOTA片山凉太，是馬來西亞與日本的混血兒，他首次參與電影《富都青年》主題曲〈一路以來〉，即獲得第60屆金馬獎最佳原創電影歌曲提名。昨（20）日他受邀參加「霓虹綠洲音樂祭」演出，成為該音樂祭邀請的第一位馬來西亞音樂人；RYOTA在與歌迷的說話環節時詞窮，沒想到反差萌卻更圈粉，女粉絲直呼：「好可愛！」
記者黃雅琪／綜合報導
「霓虹綠洲音樂祭」這次邀請來自海內外50組豐富的演出陣容，像是傳奇樂團「萬能青年旅店」、金氏世界紀錄最年輕的女 DJ「DJ RINOKA」、曾與米津玄師合作歌曲〈打上花火〉的「Daoko」、粵語流行樂指標「RubberBand」、還有曾獲金曲獎或金音獎肯定的音樂人如：Julia吳卓源、熊仔、南瓜妮歌迷俱樂部、美秀集團、JADE EYES孔雀眼、甜約翰Sweet John、ZENBØ禪波等，還有眾多來自世界各地的音樂人，如此豪華陣容。
對於受邀演出的RYOTA來說，這次能參與其中與世界各地的音樂人交流，他說當時被告知受邀時忍不住大喊：「哇塞！」更為了演出全力準備，昨日也獻唱10首歌曲，大部分歌曲是他專輯的創作歌曲，當然也有粉絲敲碗期待的《富都青年》的主題曲〈一路以來〉。
RYOTA表示:「身為這個音樂祭第一個馬來西亞代表，真的感到很榮幸！演出到現在的心情還是很興奮，這也是我在戶外白天演出的第一次，昨天觀眾的反應和互動太讓我感動與難忘，也更加期待1月23日在戲院中現場演唱給大家聽，會是我自彈自唱的不同版本。」談音樂滔滔不絕的RYOTA，在演出說話環節時竟一時緊張詞窮，可是台下的女粉絲卻狂喊：「好可愛！」被他的呆萌圈粉。
RYOTA片山凉太演唱《富都青年》主題曲〈一路以來〉歌聲一出，讓大家掉入劇情中、陪著角色一起悲喜，如此有穿透感與情感的歌聲，即將在1月23日「億路以來，感謝有你！」《富都青年》演唱特別場的活動中再次聽到，擔任音樂總監的RYOTA片山凉太與出品人光良、男主角吳慷仁也都會出席，RYOTA還預告當天會有主題曲特別的自彈自唱版本演出。
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