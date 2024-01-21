《天道》謝承均失童貞　遭設計撿屍「私密床照曝光」

三立八點檔《天道》謝承均遭風水師李興文設計，與游詩璟發生關係，親密床照曝光，兩人還討論謝承均的角色「陳文堯」到底是不是處男？謝承均在戲裡從小就喜歡曾智希，可是他們之間是清清白白的，所以最後只好承認「陳文堯應該是處男」，把第1次給了游詩璟。
記者羅凌筠／綜合報導
謝承均至今似乎沒有拍過正常親密床戲，他笑說從以前演床戲，就是一直被設計的狀態，這一次也是被強迫的，對於沒有拍過浪漫的床戲，謝承均看得很淡，覺得這樣也好，因為拍床戲不是一件享受的事情，游詩璟也認為根本沒有享受可言，她拍的時候穿得不多，結束後卻要全身是汗，都沒有過程，要怎麼享受，她說：「我都和導演大喊說我想要過程啦。」
戲裡李興文大玩風水鬥法，他為了真正血脈，甚至和丁國琳聯手去抽游詩璟的卵，還下藥設計游詩璟與謝承均發生關係，想直接人工取精、取卵製造胚胎，讓李興文能獲得「血脈血」成為他的轉生術素材。觀眾形容這位風水師「真的很變態但卻好好看」。
謝承均、游詩璟認識十幾年了，所以對彼此非常熟悉，一知道他們要演一對，謝承均就立刻傳訊息給她，游詩璟回覆說：「終於輪到我了！」謝承均也虧她說：「為了妳我精都被取了。」而她和謝承均在拍兩人醒後發現裸身的床戲，謝承均就笑說：「這一場床戲，游詩璟露到哪裡我就露到哪裡。」游詩璟就開玩笑說自己要露胸肌啦。
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