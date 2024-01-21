足球／沙足聯賽拿出800億搶人！Salah和De Bruyne被爆成首要目標
沙烏地職業足球聯賽近年來動作頻頻，去年包括葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)、法國好手本澤馬(Karim Benzema)、坎特(N'Golo Kanté)等知名歐洲球星，皆受到高額薪資吸引，進而選擇離開五大聯賽，轉至沙烏地職業足球聯賽奮戰，如今沙特聯賽實力迅速增強，也逐漸引起世界足壇關注。而如今就有消息傳出，沙足聯賽今夏休賽季的總預算竟高達20億英鎊(約800億新台幣)，其中Salah、De Bruyne是他們的頭號目標。
記者陳品翔／綜合報導
根據獨立記者、知名廣播員Ben Jacobs的報導，沙烏地職業足球聯賽今年夏天18支球隊總預算高達20億英鎊(約800億新台幣)，其中包括球員轉隊費、工資和經紀人佣金。而比利時中場好手Kevin De Bruyne、埃及一哥Mohamed Salah是他們最想網羅的對象。去年休賽季沙足聯賽在球員轉隊費上，總共就花費高達了7.5億英鎊，而今年夏天的支出非常有可能將會超過這一數字。
根據Ben Jacobs透露，先前艾納斯和希拉爾兩支球隊，就已經與De Bruyne的團隊進行接觸，表達了希望能夠引進他。De Bruyne與曼城的合約將於明年2025年到期，儘管曼城主帥「瓜總」Pep Guardiola表示希望De Bruyne能夠與球隊續約，但如果收到更好的報價，De Bruyne仍舊相當有可能跳槽。
去年夏天，沙足豪門伊蒂哈德也曾為Mohamed Salah提供了一份約1.5億英鎊的巨額合約，但最終未能成功，Salah最終續留利物浦。儘管如此，Salah仍然是沙足聯賽的主要目標，不過他是否會在今夏離開利物浦，目前還不能夠確定。儘管許多專家預測，最終Salah可能仍舊會前往沙烏地阿拉伯踢球，但今年夏天並不是相當確定的時間點。