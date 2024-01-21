印度公開賽／戴資穎奪本季、賽史首座冠軍 直落二擊敗宿敵陳雨菲
超級750系列印度羽球公開賽，台灣羽球一姐「小戴」戴資穎首次打進決賽，今（21）日與中國宿敵陳雨菲上演頂尖對決，本場小戴發揮幾近完美，幾乎沒有給陳雨菲太多的機會，最終戴資穎以21：16、21：12直落二勝出拿下本季與賽史首冠。
記者路皓惟/綜合報導
戴資穎與陳雨菲今日上演第27次宿命對決，過往26度交手，小戴拿下18勝，掌握對戰優勢，而兩人最近一次對戰就是上週的馬來西亞公開賽4強，當時小戴以17：21、21：15、21：18演出逆轉勝，終止對戰4連敗，只可惜最終決賽敗給安洗瑩無緣冠軍。
此戰一開賽戴資穎失誤較多連丟7分，但小戴及時回神打了一波6：0攻勢追成7：7平手，並靠著放小球與變線反超比數，以11：9領先進入技術暫停，下半局戴資穎一度領先7分，面對陳雨菲急起直追，小戴順利以21：16收下第一局。
次局戴資穎延續好手感連下3分，主導比賽節奏，取得11：5領先，暫停過後，戴資穎繼續施加壓力，展現精準的控球，讓陳雨菲難有喘息的空間，小戴技高一籌率先拿下賽末點，以21：12直落二勝出，取得對戰的2連勝。
戴資穎本季狀況不俗，上週馬來西亞公開賽拿下亞軍，本週在印度公開賽更是一局未失，連兩週躋身決賽，並且一路以直落二拿下冠軍，贏得今年賽季和個人賽史首冠。
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