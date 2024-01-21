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NBA／灰狼97：102不敵雷霆　Towns：若季後賽遇雷霆會很有趣

▲灰狼Karl-Anthony Towns表示：「如果季後賽遇上雷霆，這將會是一場有趣的對決」。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼Karl-Anthony Towns表示：「如果季後賽遇上雷霆，這將會是一場有趣的對決」。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA西區今(21)日迎來西區一、二名之爭，由排名第一的明尼蘇達灰狼在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，雷霆在靠著一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場攻下33分帶領之下，加上灰狼團隊發生21次失誤，終場就以102：97擊敗灰狼，將彼此間勝差追近至剩下1場。

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此戰兩隊半場打完相當拉鋸，雷霆暫時以57：54領先。第三節雷霆進攻當機，單節只得到17分，灰狼則是得到29分，前三節打完雷霆反倒以74：83落後。第四節雷霆發起反攻，打出一波16：7攻勢，雙方持續緊咬比分，雷霆在末節剩下6.1秒時，靠著Jalen Williams2罰俱進，取得100：97領先。灰狼這邊不甘示弱，在比賽剩下約3秒時，Anthony Edwards要到3罰機會，未料Edwards的3次罰球竟全都落空，灰狼也無緣追平戰局，隨後雷霆靠著Isaiah Joe穩穩把握2罰，最終鎖定勝局。

今天灰狼團隊發生21次失誤，也成為球隊落敗關鍵。對此Karl-Anthony Towns表示：「我們在比賽中要打得更簡單一些，不要過於花俏，就是要繼續打出侵略性，但我們需要打得更聰明一些。他們（雷霆隊）在關鍵的時候，投進了許多關鍵球，必須得稱讚他們，我們需要在下一場比賽解決這個問題。」「我們雙方都在彼此之間的對戰上，得到了很好的經驗。如果季後賽遇上雷霆，這將會是一場有趣的對決。」

本場比賽雷霆以Shai Gilgeous-Alexander攻下33分6助攻表現最佳，Jalen Williams貢獻20分5籃板，Chet Holmgren得到15分5籃板。灰狼方面Karl-Anthony Towns攻下19分11籃板，Anthony Edwards得到19分5籃板5助攻，替補上陣的中鋒Naz Reid拿下18分4阻攻。

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