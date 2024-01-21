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YOASOBI新莊開唱80分鐘不斷電累翻！ikura用最後力氣唱爆《Idol》

▲YOASOBI於21日在新莊開唱，Ayase、ikura不負眾望帶來《我推的孩子》主題曲〈Idol〉。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲YOASOBI於21日在新莊開唱，Ayase、ikura不負眾望帶來《我推的孩子》主題曲〈Idol〉。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／新北報導

日本團體YOASOBI今（21）日在新莊Zepp New Taipei開唱，ikura、Ayase晚間7點5分登場，一直表演到8點18分結束，休息了2分鐘後，再帶來長達5分鐘的《我推的孩子》主題曲〈Idol〉，全程80分鐘的演出令2000名粉絲感動又滿意。

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ikura、Ayase以日文講話時，台下都能即時給予反應，他們讚嘆大家都聽得懂日文，Ayase隨後用中文唸出準備的小抄表示：「我們今天來為大家表演，讓我們一起HIGH到最後吧！」當要演唱《Comet》前，ikura邀請全場打開手機燈，過程中也不斷喊「謝謝」、「我愛你」等中文詞彙，誠意十足。

表演完《Haven't》，ikura拿出準備已久的信，她先表示「我會努力唸的」，接著全用中文說道：「今天謝謝大家來我們的演唱會，大家在一起的時間很幸福，能再次回來是因為台灣的粉絲一直在海外支持我們，謝謝你們聽YOASOBI的音樂，你們給我們很多愛，我們未來的夢，也想和大家一起實現！」

《Adventure》是今晚的倒數第2首歌曲，歌迷跟ikura相當有默契，知道要在特定橋段配合大合唱，直到晚間8點18分YOASOBI表演完，休息了2分鐘後再上台帶來萬眾期待的《Idol》，長達5分鐘的演出，讓全場歌迷心滿意足，藝人最後也與大家大合照留念，演唱會圓滿結束。

YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI完整歌單：
《向夜晚奔去》
《The Blessing》
《RGB》
《Seventeen》
《Biri-Biri》
《Mister》
《Comet》
《The Brave》
《Just a Little Step》
《Haruka》
《Halzion》
《Haven't》
《Tracing A Dream》
《Monster》
《Blue》
《Adventure》
《Idol》

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