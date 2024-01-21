NBA／交易後首度重返大蘋果！Barrett：原本以為不會有致敬影片
美國職籃NBA今（21）日紐約尼克在主場迎戰多倫多暴龍，尼克在靠著一哥Jalen Brunson攻下全場最高38分外帶5籃板9助攻，以及Julius Randle也繳出18分16籃板10助攻大三元成績，終場就以126:100輕取暴龍。這場比賽也是RJ Barrett、Immanuel Quickley自從被交易到暴龍後，首度回到麥迪遜花園廣場出賽。賽後Barrett也透露，原先以為不會有致敬自己的影片，但最終看到影片後，自己也感到相當高興。
記者陳品翔/綜合報導
季中發生的這筆交易對於尼克與暴龍而言可謂是雙贏，雙方都得到他們想要的球員。具體交易內容為尼克送出RJ Barrett、Immanuel Quickley與2024年第2輪選秀權，自暴龍得到OG Anunoby、Precious Achiuwa、Malachi Flynn。
談到看到致敬影片以及尼克球迷的支持，RJ Barrett表示相當感激這一切。「真的太棒了，非常謝謝球迷們，我們收到了一段致敬影片，我原本以為我們不會收到的，這真的很酷。我很感激在尼克度過的时光，當我再度回到這裡的时候，我真的很感動。」RJ Barrett說到。
至於同被交易至暴龍隊的Immanuel Quickley則是表示：「今天一整天對我來說很不一樣，能再度看到我的朋友們很棒。顯然我們也很想要贏得這場比賽，但是我也祝他們所有人好運。」
談到這兩名前隊友，Jalen Brunson則是表示自己相當喜歡他們，並且他們也是很努力的球員。「我很喜歡這兩個傢伙，在過去的日子裡能和他們成為隊友是特別的，他們都是性格非常好的球員、都非常努力。這兩名球員具備一個球隊核心球員應有的所有能力，暴龍隊能夠擁有他們也非常好。」Jalen Brunson說到。
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