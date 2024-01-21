艾瑪史東赤裸開戰太激情！親吐《可憐的》心聲：我不想一直脫光
金獎大片《可憐的東西》風光入圍「英國奧斯卡」英國影視藝術學院電影獎最佳影片、女主角等11項大獎，艾瑪史東還拿下2024評論家選擇獎（Critics Choice Awards）影后，朝奧斯卡金像獎之路邁進！在本片全裸演出情慾戲的她也坦言：「我不想一直脫光（演戲）！」只是角色需求所致。
記者黃雅琪／綜合報導
艾瑪史東在片中飾演瘋狂科學家創造的實驗品「貝拉」，挑戰從影最大尺度的情慾戲，成為本片一大看點！艾瑪史東日前接受廣播節目《BBC Radio 4》訪問，也坦言：「我不想一直脫光（演戲）！」主要是想更接近演出的角色：「這是她成長的一部分。」
「不可思議的時尚世界篇」最新幕後花絮公開，一探服裝設計師荷莉瓦丁頓為片中怪奇世界設計的奇異華服；導演尤格藍西莫說明：「這不是一部傳統的時代劇，我們用了在電影中少見的大量華服。」瓦丁頓接著介紹，她為女主角保留所有強烈黃色的服裝，花了大量時間弄出一件芒果黃的布料，導演非常喜歡。
傑洛卡麥克讚嘆每位演員的服裝都極美，就算穿著走在現今的紐約第五大道也能非常拉風！馬克魯法洛笑說：「維多利亞年代的男性服裝也有如孔雀開屏，光是他就量身訂做了15套服裝！」影后艾瑪史東對服裝設計師讚不絕口：「荷莉真的是才華洋溢，她的創意都極難執行，也深思熟慮又饒富靈感。」《可憐的東西》2月8日上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道