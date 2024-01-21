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「傅記」上海家鄉味美食 真空冷凍包搶攻年菜外帶商機

▲傅記上海菜專賣家鄉味，這道東坡肉光看色澤就讓人垂涎，入口肥而不膩。（圖／傅記提供）
▲傅記上海菜專賣家鄉味，這道東坡肉光看色澤就讓人垂涎，入口肥而不膩。（圖／傅記提供）

記者金武鳯/台中報導

農曆春節腳步近，不想動手張羅年夜飯的婆婆媽媽，台中在地市場小吃品牌「傅記」是好選擇。由傅氏姐妹經營的「傅記」上海菜，道地家鄉味在市場飄香近40年。每逢年節，傅記年菜更是搶手，手腳慢的熱賣品項常被搶光。傅記年菜有魚、肉、湯品和配菜，每款約為四人份，愛吃什麼點什麼，不必擔心整組年菜採購吃不完，真空冷凍包裝也方便保鮮存放。

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「傅記」最初是大姐傅雲芳在一心市場擺攤賣水餃、香腸及臘肉起家，後來拉妹妹傅雲鳳加入，每天現炒上海家常菜賣熟食，客人口中的傅二姐傅雲鳳，一手好廚藝，做事又「龜毛」，選材、烹調很講究，最愛掛在嘴邊的是「我都不喜歡了，客人怎麼會喜歡」，所以，「傅記」賣的雞腿不帶骨頭，里肌肉要按摩軟化、雪裡紅要吹電風扇保持鮮綠等，每道菜色都用心料理，讓美味多一顆用心，多年來累積許多死忠粉絲。

▲傅記的臘肉、香腸是春節年夜飯不可或缺美食，好吃又添節慶味。（圖／傅記提供）
▲傅記的臘肉、香腸是春節年夜飯不可或缺美食，好吃又添節慶味。（圖／傅記提供）
隨著名氣傳揚，傅記從一心市場一張工作檯規模，逐步擴大到向上市場擺滿上海、江浙菜式的玻璃保鮮櫃，是市場裡最晚開賣，最早賣光光的，晚來一步，很有可能望著盤底朝天搥心肝。傅二姐說，傅記能在市場飄香近40年，堅持品質是一大關鍵。

已接棒傅記的第二代俞曉翔表示，近40年如一天，傅記維持每天凌晨2時起開始採買、清洗、分切和烹調傳統，現做現賣，20多道江浙菜，諸如東坡肉、無錫排骨、豆酥鱈魚、清蒸臭豆腐、獅子頭和烤麩、潮州粽等，直到擺攤開賣，依舊熱騰騰，香氣四溢。當然，傅記也會依季節換菜色，光是一道蓮藕，冬天端上桌的是蜜汁蓮藕，夏天則是摻入金桔的涼拌蓮藕，爽口潤肺，讓人百吃不膩。

▲傅記菜色常變化，光是一道蓮藕，冬天端上桌的是蜜汁蓮藕，軟糯可口，百吃不膩。（圖／傅記提供）
▲傅記菜色常變化，光是一道蓮藕，冬天端上桌的是蜜汁蓮藕，軟糯可口，百吃不膩。（圖／傅記提供）
傅記第二代是於3年多前接棒，傅二姐在科技公司工作的兒子俞曉翔和女兒俞俊萍，認同媽媽事業返家接手。年輕人有新思維，為搶攻宅經濟，讓媽媽拿手菜分享更多人，除了在市場賣熟食外，更協助傅記升級增加冷凍真空包宅配服務，方便消費者加熱即能食用，不必跑遠路也能品嚐美食。

▲「傅記」上海家鄉味美食，真空冷凍包加熱即可享用，鮮美滋味不打折。（圖／傅記提供）
▲「傅記」上海家鄉味美食，真空冷凍包加熱即可享用，鮮美滋味不打折。（圖／傅記提供）
傅記年菜以真空冷凍包裝販售，有魚如豆酥鱈魚、蔥燒鯽魚，有肉：牛腱 牛肚 牛筋 東坡肉和肋排 蹄膀等，還有人蔘雞湯和椒鹽蝦 蝦仁毛豆 蜜汁蓮藕等配菜。絕不能錯過的是傅記招牌三寶：獅子頭 蛋餃 珍珠丸，目前全面開放接受預訂。由於每樣菜式數量有限，額滿即停止接單，歡迎儘早下訂，方便更多選擇，取菜日期可自行選定。台中市區可當日外送，滿400元免運，原台中市區於中午12時前送達，台中縣區於下午1時30分至5時送達。

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