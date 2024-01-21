「傅記」上海家鄉味美食 真空冷凍包搶攻年菜外帶商機

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隨著名氣傳揚，傅記從一心市場一張工作檯規模，逐步擴大到向上市場擺滿上海、江浙菜式的玻璃保鮮櫃，是市場裡最晚開賣，最早賣光光的，晚來一步，很有可能望著盤底朝天搥心肝。傅二姐說，傅記能在市場飄香近40年，堅持品質是一大關鍵。
已接棒傅記的第二代俞曉翔表示，近40年如一天，傅記維持每天凌晨2時起開始採買、清洗、分切和烹調傳統，現做現賣，20多道江浙菜，諸如東坡肉、無錫排骨、豆酥鱈魚、清蒸臭豆腐、獅子頭和烤麩、潮州粽等，直到擺攤開賣，依舊熱騰騰，香氣四溢。當然，傅記也會依季節換菜色，光是一道蓮藕，冬天端上桌的是蜜汁蓮藕，夏天則是摻入金桔的涼拌蓮藕，爽口潤肺，讓人百吃不膩。
傅記第二代是於3年多前接棒，傅二姐在科技公司工作的兒子俞曉翔和女兒俞俊萍，認同媽媽事業返家接手。年輕人有新思維，為搶攻宅經濟，讓媽媽拿手菜分享更多人，除了在市場賣熟食外，更協助傅記升級增加冷凍真空包宅配服務，方便消費者加熱即能食用，不必跑遠路也能品嚐美食。
傅記年菜以真空冷凍包裝販售，有魚如豆酥鱈魚、蔥燒鯽魚，有肉：牛腱 牛肚 牛筋 東坡肉和肋排 蹄膀等，還有人蔘雞湯和椒鹽蝦 蝦仁毛豆 蜜汁蓮藕等配菜。絕不能錯過的是傅記招牌三寶：獅子頭 蛋餃 珍珠丸，目前全面開放接受預訂。由於每樣菜式數量有限，額滿即停止接單，歡迎儘早下訂，方便更多選擇，取菜日期可自行選定。台中市區可當日外送，滿400元免運，原台中市區於中午12時前送達，台中縣區於下午1時30分至5時送達。