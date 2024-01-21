▲研究：步行達「這天數」罹癌風險少20%　為何走路可防癌？專家分析3原因

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每週步行5天罹癌風險低20% 為什麼步行可防癌？美國哈佛大學公共衛生學院研究人員進行了一項大規模調查研究，研究團隊分析來自英國生物銀行的數據，該數據庫包含了144萬人的健康和生活方式信息。
研究人員發現，每週步行5天或以上的人罹患癌症的風險比幾乎不做任何運動的人低20%，而且風險降低的效果包括乳腺癌、結腸直腸癌、肺癌、胰腺癌和前列腺癌等癌症。
不過，為什麼步行可以降低罹癌風險呢？黃軒醫師說明，研究人員認為步行可以通過以下方式降低癌症風險，包括：
- 降低體重：
- 改善免疫系統
- 減少發炎反應：
黃軒醫師表示，這項研究已發表在《美國醫學會雜誌》上，研究結果表明，步行是一種簡單、有效降低癌症風險的方法，建議成年人每週應至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，或75分鐘的高強度運動，而步行是一種很好的選擇，因為它簡單、方便，又適合所有年齡層的人。
每週至少150分鐘中強度運動 增加有氧健康效益更多世界衛生組織（WHO）也建議，成人每週應至少要有150分鐘中等强度或75分鐘高等強度的有氧運動。黃軒醫師表示，這也就是說高等強度有氧運動1分鐘相當於中等強度的2分鐘。因此民眾可以將以下中等强度、高等強度有氧運動互相搭配，調整運動時間、項目：
- 中等強度有氧運動：
- 高等強度有氧運動：
不過，黃軒醫師提醒，150分鐘只是最低標準而已，世界衛生組織最後還提到，成人應盡量增加有氧身體活動，達到每週300分鐘中等强度，或每週150分鐘高强度的有氧身體活動，或者是中等和高强度兩種活動相當量的組合，以獲得更多的健康效益。
資料來源：黃軒醫師臉書－https://www.facebook.com/photo/?fbid=967326461532025&set=a.504904411107568&locale=zh_TW
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60636
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