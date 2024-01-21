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研究：步行達「這天數」罹癌風險少20%　為何走路可防癌？專家分析3原因

▲研究：步行達「這天數」罹癌風險少20%　為何走路可防癌？專家分析3原因
▲研究：步行達「這天數」罹癌風險少20%　為何走路可防癌？專家分析3原因

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】運動對健康有很大的益處，而且研究證實運動可以預防癌症。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上PO文表示，有研究指出，未罹癌前運動可以降低20%罹癌風險，而且簡單的一個步行就可以有效降低癌症風險。

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每週步行5天罹癌風險低20%　為什麼步行可防癌？

美國哈佛大學公共衛生學院研究人員進行了一項大規模調查研究，研究團隊分析來自英國生物銀行的數據，該數據庫包含了144萬人的健康和生活方式信息。

研究人員發現，每週步行5天或以上的人罹患癌症的風險比幾乎不做任何運動的人低20%，而且風險降低的效果包括乳腺癌、結腸直腸癌、肺癌、胰腺癌和前列腺癌等癌症。

不過，為什麼步行可以降低罹癌風險呢？黃軒醫師說明，研究人員認為步行可以通過以下方式降低癌症風險，包括：

  • 降低體重：
肥胖是許多癌症的危險因素，步行可以幫助人們減肥或維持健康體重。

  • 改善免疫系統
步行可以幫助增強免疫系統，從而更好地抵禦癌症。

  • 減少發炎反應：
「發炎」是癌症發展的一個重要因素，步行可以幫助減少發炎反應。

黃軒醫師表示，這項研究已發表在《美國醫學會雜誌》上，研究結果表明，步行是一種簡單、有效降低癌症風險的方法，建議成年人每週應至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，或75分鐘的高強度運動，而步行是一種很好的選擇，因為它簡單、方便，又適合所有年齡層的人。

每週至少150分鐘中強度運動　增加有氧健康效益更多

世界衛生組織（WHO）也建議，成人每週應至少要有150分鐘中等强度或75分鐘高等強度的有氧運動。黃軒醫師表示，這也就是說高等強度有氧運動1分鐘相當於中等強度的2分鐘。因此民眾可以將以下中等强度、高等強度有氧運動互相搭配，調整運動時間、項目：

  • 中等強度有氧運動：
快步行、水上運動、打網球（雙打）、在平路上踏單車、包含接與投的運動（例如排球和棒球）

  • 高等強度有氧運動：
緩步跑、快速游泳、跳快舞、跳繩、打網球（單打）、打籃球、踢足球

不過，黃軒醫師提醒，150分鐘只是最低標準而已，世界衛生組織最後還提到，成人應盡量增加有氧身體活動，達到每週300分鐘中等强度，或每週150分鐘高强度的有氧身體活動，或者是中等和高强度兩種活動相當量的組合，以獲得更多的健康效益。

資料來源：黃軒醫師臉書https://www.facebook.com/photo/?fbid=967326461532025&set=a.504904411107568&locale=zh_TW



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60636

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