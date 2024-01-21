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T1／「表弟」卡森斯反彈！上半場就21分　用一節就超過首秀總得分

▲台啤雲豹洋將卡森斯（右）展現多樣進攻手段，首節就攻下了多達14分，超過首秀全場得分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
▲台啤雲豹洋將卡森斯（右）展現多樣進攻手段，首節就攻下了多達14分，超過首秀全場得分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）

記者黃建霖/桃園報導

台啤雲豹球星「表弟」卡森斯昨天在T1聯盟例行賽進行台籃首秀，不過發揮不佳，此役他首節就攻下了14分，一節的得分就超過上一場的分數，頗有谷底反彈的態勢。上半場他11投6中，得到21分10籃板。率領雲豹以57:47領先。

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卡森斯昨晚對上臺南台鋼獵鷹，雲豹雖然大比分贏球，但是他的表現很平庸，只有13分進帳，而且個人進攻欲望並不強，大部份都在外面進行投射，鮮少看到對於禁區的強攻，顯然和外界當初預期的宰制力有所差距。

這一場碰上聯盟龍頭中信特攻，雲豹有一場硬仗要打，需要卡森斯強勢挺身而出。開賽雙方身體碰撞就很激烈，卡森斯靠克力斯被吹違反運動精神犯規的罰球開張，他也帶領雲豹在主場打出6:0開局，

卡森斯在首節打得十分全面，有籃下進球、三分球、罰球和強勢的籃板卡位，單節攻進14分，率球隊在節中打出11:0的高潮，將分差拉開到雙位數，該節打完以37:25領先。

不過特攻不愧是聯盟第一的球隊，次節很快做出調整，回敬一波7:0攻勢。在被分差遭到縮小的情況下，卡森斯挺身而出，強攻籃下完成三分打，之後又無視中信包夾、往內線硬殺要到犯規，止住失血。而雲豹則在克羅馬壓哨三分命中下，以57:47進入到半場。

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