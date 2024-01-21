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陳美鳳攜手bgreen挺公益 贈3%活動所得及律動機助弱勢

▲逆齡女神陳美鳳，今天擔任green運動家具一日店長，一起挺公益助弱勢。（圖／業者提供）
▲逆齡女神陳美鳳，今天擔任green運動家具一日店長，一起挺公益助弱勢。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

逆齡女神陳美鳳響應公益，今日在新光三越台中店擔任「bgreen運動家具」一日店長暨公益大使。陳美鳳帶領長輩一起體驗，如何運用運動科技家具來照顧自己的健康，親和力十足，引得長輩笑聲四起。陳美鳳並與「bgreen運動家具」共同宣布，將該專櫃當日銷售業績3%捐贈台灣優質生命協會，並加碼捐贈律動機助長輩輕鬆保持健康。

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台灣最美歐巴桑陳美鳳，逆齡臉蛋及窈窕身材讓人稱羡外，更是熱心公益不落人後，人美心也美的她，在忙碌的演藝事業外，目前擔任「台灣優質生命協會」理事長，經常號召藝人參與公益，深入各大社區探訪獨居長者、身心障礙兒童，帶給弱勢族群溫暖陪伴與照顧。據統計，協會15年來累積探訪超過230院所、探訪人次近3.8萬人。

▲最美歐巴桑陳美鳳，今日在新光三越台中店擔任bygeen運動家具一日店長，與粉絲互動熱絡。（圖／業者提供）
▲最美歐巴桑陳美鳳，今日在新光三越台中店擔任bygeen運動家具品牌一日店長，與粉絲互動熱絡。（圖／業者提供）
陳美鳳表示，施與受都是幸福的，但有能力照顧別人，更是幸福。此次有機會應邀擔任「bgreen運動家具」一日店長，與長輩們一起歡樂互動，讓她覺得很有意義。尤其，一向熱心熱心公益、不斷以自身資源關懷弱勢團體健康需求的「bgreen運動家具」，除了大方捐出今天活動業績3%所得，再加碼捐贈垂直律動機，提供台中弱勢長輩和她一樣，每天能用運動家具輕鬆保養身體，她真心替長輩開心。

活動現場美鳳姐感性分享新年新希望，除了珍惜和家人好友團聚時光，更希望能持續做自己喜歡的事，提供給觀眾更多的好作品。最重要的是隨時儲備健康，才能繼續用愛傳遞溫暖與美好，照顧更多需要的人。現場美鳳姐除了帶領長輩一起體驗用運動家具照顧自己的健康，更開箱介紹運動科技家具新品「AI智慧雙振幅垂直律動機DR2」，可一機雙用，過年期間全家團聚時光，老少咸宜，都可使用以達到居家保健及運動健身效果。

▲陳美鳳除了帶領長輩一起體驗用運動家具照顧自己的健康外，更開箱介紹多款運動科技家具新品。（圖／業者提供）
▲陳美鳳除了帶領長輩一起體驗用運動家具照顧自己的健康外，更開箱介紹多款運動科技家具新品。（圖／業者提供）
另外還有「AI智慧運動養身椅BR1」腳凳兼具變身設計，讓居家生活更添樂趣。「智慧律動健身沙發BF3」，是國內首創20mm超大振幅設計，運動燃脂更有感。「頂級智慧律動舒眠床」可以五段式自由調整最佳舒適角度，是陳美鳳點名的夢幻頂級床，全是bgreen年度詢問度超高的人氣逸品。

 bgreen運動家具賴淑怡營運長表示，bgreen運動家具的公益策略，是透過bgreen運動醫學科技專業，與具有共同理念的相關單位串聯合作，發揮更大綜效。近年來已陸續捐贈許多健康促進商品給慈善及弱勢團體，未來仍會持續運用公司研發產品和專業知識，提升全民健康，讓律動健康成為日常化。

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