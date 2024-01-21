陳美鳳攜手bgreen挺公益 贈3%活動所得及律動機助弱勢

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陳美鳳表示，施與受都是幸福的，但有能力照顧別人，更是幸福。此次有機會應邀擔任「bgreen運動家具」一日店長，與長輩們一起歡樂互動，讓她覺得很有意義。尤其，一向熱心熱心公益、不斷以自身資源關懷弱勢團體健康需求的「bgreen運動家具」，除了大方捐出今天活動業績3%所得，再加碼捐贈垂直律動機，提供台中弱勢長輩和她一樣，每天能用運動家具輕鬆保養身體，她真心替長輩開心。
活動現場美鳳姐感性分享新年新希望，除了珍惜和家人好友團聚時光，更希望能持續做自己喜歡的事，提供給觀眾更多的好作品。最重要的是隨時儲備健康，才能繼續用愛傳遞溫暖與美好，照顧更多需要的人。現場美鳳姐除了帶領長輩一起體驗用運動家具照顧自己的健康，更開箱介紹運動科技家具新品「AI智慧雙振幅垂直律動機DR2」，可一機雙用，過年期間全家團聚時光，老少咸宜，都可使用以達到居家保健及運動健身效果。
另外還有「AI智慧運動養身椅BR1」腳凳兼具變身設計，讓居家生活更添樂趣。「智慧律動健身沙發BF3」，是國內首創20mm超大振幅設計，運動燃脂更有感。「頂級智慧律動舒眠床」可以五段式自由調整最佳舒適角度，是陳美鳳點名的夢幻頂級床，全是bgreen年度詢問度超高的人氣逸品。
bgreen運動家具賴淑怡營運長表示，bgreen運動家具的公益策略，是透過bgreen運動醫學科技專業，與具有共同理念的相關單位串聯合作，發揮更大綜效。近年來已陸續捐贈許多健康促進商品給慈善及弱勢團體，未來仍會持續運用公司研發產品和專業知識，提升全民健康，讓律動健康成為日常化。