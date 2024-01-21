T1／「表弟」卡森斯狂砍25分！台啤雲豹105:85擊潰中信特攻6連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一場碰上聯盟龍頭中信特攻，雲豹有一場硬仗要打，需要「表弟」強勢挺身而出。卡森斯這一場也確實展現了自己NBA等級的對抗性以及技術，完全無懼中信強大的鋒線群，單節攻進14分，率隊在開賽不久就打出11:0的高潮，將分差拉開到雙位數，雲豹首節打完以37:25領先。
次節卡森斯繼續強攻籃下，強硬完成三分打，上半場他11投6中，得到21分10籃板，雲豹另一名洋將克羅馬命中壓哨三分球，幫助球隊在客場以57:47進入到中場休息時間。
易籃再戰後，中信特攻的命中率直線下滑，球隊失誤也壓不下來，讓雲豹將分差持續拉開到20分，三節打完分數已經變成84:63，主場軍取得巨大優勢。末節客隊已無心再戰，攻防水準無明顯提升，勝負也提前底定，終場雲豹以30分之差獲勝。
卡森斯今晚總計13投7中，三分球8投4中，得到25分17籃板4助攻4抄截2阻攻，展現NBA等級的能力。球隊狀元前鋒林信寬攻下14分，克羅馬斬獲19分。中信特攻以愛德的24分為最高，泰龍的19分次之。
卡森斯賽後表示，「上一場做了很長的時機的航班，剛來台灣身體比較疲累又有時差關係，今天獲得長時間休息，自己又做了一些恢復的動作，很開心今天打了一場好球給球迷看。」
另外，卡森斯也豪言「我個人目標就是幫助球隊贏球，中信特攻此前是聯盟第一，但我們也想站上第一的位置。」